Las noticias de Andalucía, 18:03 (05/06/2019)

Voz 1541

00:06

buenas tardes un jurado ha declarado culpable a Ezequiel al hombre de Sevilla acusado de matar al bebé de su pareja de dieciocho meses mientras que a la mujer la considera no culpable de ese asesinato según el jurado el hombre acostó costó al bebé y como no paraba de llorar lo zarandeó y lo golpeó tres veces contra una superficie plana la madre ha sido declarada culpable de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar de otro delito de maltrato en el ámbito familiar por un episodio concreto la Fiscalía sigue pidiendo veintiocho años y medio de cárcel para él tres años y medio para ella la familia de Lucía Garrido en la mujer encontrada muerta con signos de violencia en la piscina de la finca Los Naranjos de Alhaurín de la Torre hace once años confía en que se haga justicia y pueda demostrar que se trataba de un crimen machista tras el caso cuenta también una supuesta mafia policial dedicada al tráfico de armas y de drogas Rosa es una hermana de la víctima