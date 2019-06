Las noticias de Cantabria, 18:03 (05/06/2019)

Voz 1433

00:22

que ha tenido acceso Europa Press ha sido admitida a trámite por el juzgado que ha llamado a declarar al querellado así como a otros trabajadores en calidad de testigos entre ellos el ex director de la Filmoteca Enrique Bolado según ha confirmado a la SER el director de la sociedad regional de Cultura Ángel López los hechos se remontan a agosto del año pasado cuando la sociedad detectó un desfase entre el dinero recaudado en taquilla y los ingresos en la contabilidad de la Filmoteca treinta y cinco mil euros que no han sido debidamente justificados por el supervisor de la Filmoteca y que hasta la fecha no han aparecido por ellos ha interpuesto esta querella penal por presunta apropiación indebida malversación de caudales públicos