Las noticias de Navarra, 18:03 (05/06/2019)

Voz 0887

00:06

el Servicio Navarro de Salud informa ante las consultas recibidas por parte de varias personas de que en estos momentos no está realizando no tiene prevista ninguna encuesta de salud en domicilios dirigida a la población de Alsasua de la comarca de las a Cana en este sentido recomienda llamar al centro de salud correspondiente en el caso de que alguna persona tenga dudas al respecto recuerda también a la población que los datos sobre la tarjeta sanitaria son personales y sólo deben facilitarse a los profesionales debidamente acreditados o por tanto matizan no están realizando ninguna encuesta en esa zona en la política primera reunión de la ronda de contactos entre María Chivite y las fuerzas que busca para sumar una mayoría que le pueda dar el Gobierno comienzo con desconfianza por parte de Geroa Bai debido a las dudas sobre el papel de la dirección del PSOE en este proceso Unai balde