Las noticias de la Comunitat Valenciana, 18:03 (05/06/2019)

cinco y tres en Canarias Cadena SER Comunitat Valenciana la Conselleria de Sanidad confirman brota de tos ferina en Requena con siete afectados que no han requerido hospitalización según han informado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló el brote se detectó el veintisiete de mayo comenzó a aplicar un protocolo de vigilancia de esta enfermedad diez inmigrantes han llegado esta mañana a la costa de Altea a bordo de al menos una patera que ya ha sido localizada Radio Alicante Claudia Ortega

Voz 2

01:36

te imaginas pasar una noche con Steen Rafael le en y menú Roger Hodgson de Supertramp in vivo Heart in Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más gracias a la venta en Star Light festival punto com esta noche en El Larguero además de toda la actualidad deportiva tendremos la sequía