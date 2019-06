Voz 1915

00:05

acaba de terminar en la Asamblea la reunión entre la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso y el ganador de las elecciones el candidato socialista Ángel Gabilondo poco más de media hora de conversación de la que de momento no han dado detalles sus equipos aunque Ayuso ya había advertido que iba a este encuentro por pura cortesía porque no tiene nada que negociar con Gabilondo entre tanto Manolo Carmena en la capital da por hecho que no será alcaldesa de nuevo porque entiende que habrá un acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos con la extrema derecha de Vox los candidatos del PP y Ciudadanos ya ha mantenido hoy su primera reunión oficial José Luis Martínez Almeida hay Begoña Villacís han mostrado su sintonía tras ese primer encuentro según dicen centrado en los programas y no en los puestos ha ido muy bien siempre