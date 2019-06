Escucha las noticias de las 02:00 (06/06/2019)

Voz 1

00:00

mañana la una en las Islas Canarias hay daba buenas noches buenas noches termina sin acuerdo la reunión entre Estados Unidos y México para intentar frenar la amenaza de Trump de aumentar un cinco por ciento los aranceles a todos los productos mexicanos que entren en Norteamérica la CNBC informó hasta ahora de que de momento hay cambios en la en no hay cambios en la posición de Estados Unidos y los dos países no son capaces de llegar a un punto de encuentro las tasas entrarán en vigor el próximo lunes Andrea Villoria buenas noches buenas noches si el presidente trampa acaba de escribir en Twitter que esté avanzado en esas conversaciones pero no lo suficiente la reunión seguirá este jueves y el ministro de Exteriores mexicano es optimista