Escucha las noticias de las 07:00 (06/06/2019)

es Javier Esparza presidente de UPN regionalista conservador Navarro que ofrece sus dos diputados para hacer presidenta Sánchez no lo hace gratis claro quiere que los socialistas navarros renuncien a su vez a gobernar su mando con los nacionalistas desde el Partido Social Socialista de Navarra empiezan a decir que no es no

Voz 1727

02:57

he estado detrás Mike Pompeo reconoce que a su Gobierno le está costando mucho mantener unida a la oposición venezolana según publica el Washington Post Pompeo dijo en una reunión privada que una vez que Maduro salga del poder aparecerán más de cuarenta personas para sustituirlo y seguro que más de uno se acuerda de esta serie mítica de los años ochenta bueno pues según la prensa local pan Kim Bruce Ter tendrá una secuela con la misma actriz que evidentemente ya no será una niña adoptada sin una mujer adulta madre de tres niños es sólo un proyecto de momento aquí está muy entusiasmados en la redacción de Hoy por hoy y aún no ha elegido cadena para emitirla yo no la vi esta serie yo tampoco Pepa ahora pues aquí hay fans auténtico Javier Alonso por ejemplo y en los deportes Toronto ha dado la sorpresa