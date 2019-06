Las noticias de Cantabria, 06:46 (06/06/2019)

Voz 0628 00:00 tenemos el buzón lleno preguntábamos por dos asuntos preguntamos por dos asuntos

Voz 2 00:15 primero la selectividad deberían los alumnos españoles hacer el mismo examen para acceder a la universidad en todas las comunidades autónomas y ha escrito este profesor al que se le ha olvidado decir su nombre

Voz 3 00:27 va a pensar en centros de la España vacía la creen que el nivel que se puede impartir es el mismo que las comunidades en la que más cogió facilidades

Voz 4 00:34 muchos mensajes a favor de unificar ese examen escuchábamos ahora a Carlos digo o Teresa

Voz 0628 00:40 creo que nos podamos igualitario que una prueba igual para todos ustedes

Voz 5 00:43 eso me parece muy muy injusto para la justifica

Voz 0628 00:47 la lista bien que cada comunidad autónoma tenga suscrito

Voz 5 00:50 Dios pero tienen que ser coherentes

Voz 6 00:52 el que no hubiera diferencias encontró dificultades que todo el mundo incluidas las llamadas posibilidades María nos escribe por primera

Voz 2 01:01 a veces lo hace desde Francia hola buenos días aquí por ejemplo el VRAC que es común

Voz 7 01:07 a todas las comunidades

Voz 8 01:10 me parece lo más lógico para que sea lo más éxito hable y que todos los alumnos tenga la misma oportunidad un beso desde aquí os escucho todos los

Voz 7 01:20 días eh soy seguidora de la Cadena SER hasta pronto

Voz 2 01:26 gracias María perseguir unos desde Francia a los demás por esas opiniones muy valiosa sobre un debate que yo creo que no ha hecho más que empezar de de la selectividad el de cómo hacer el examen Si Ibrahim

Voz 3 01:39 el COU con algunos matices o como ahora que hay practicamente diecisiete

Voz 4 01:43 si también preguntamos por Internet por las cosas buenas que nos aporta ahí entre esas cosas buenas que nos escuche José Ramón desde México

Voz 9 01:50 a Ramón ya está ida hablo desde Cancún Mexico ventajas que trae de Internet hoy en día pues poder ver a mi familia por Skype todas las semanas por ejemplo podría escucharos a vosotros todas las noches desde aquí desde México saludos buenos días

Voz 2 02:08 buenos días Daniel también utilizadas las vídeo llamadas en caso tengo familia en el extranjero hora de poner a doce mil kilómetros acortar esas distancias con esos era un familiar como te comprendo Daniel ello cuando llegué a mi hija lejos muy lejos de aquí poder la redes cada día casi tocar la cuánto cuánto nos ha facilitado la vida no entendés

Voz 4 02:37 cruce a Pepa estos mensajes de los oyentes tras los cambios anunciados en la SER

Voz 10 02:41 felices cambios para los oyentes de las seis pues cambia de hora las veinticinco aún para los oyentes de las veinticinco cambia de hora las seis feliz y ese cambio es una empresa en la SER que decía un beso muy fuerte

Voz 11 02:59 verte era José Manuel de Málaga imanes del escucho diarios sí que espero que hubo camino

Voz 2 03:10 es buenísimo cv Lo que sí Manel ahí te espero aquí a las seis de la mañana con Ángels Barceló y a las ocho de la tarde con nosotros en Hora Veinticinco son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 3 03:28 hoy por hoy y Cantabria

Voz 0628 03:34 qué tal están buenos días los meteorólogos cántabros señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos defienden como les contamos ayer a partir de la información publicada por el diario El País seis médicos de Valdecilla todos ellos ya jubilados están siendo investigados por haber recibido presuntamente pagó irregulares por parte de la empresa líder mundial en diálisis la alemana presente posee tres de los facultativos niegan trato de favor a esta empresa aseguran que todas su colaboración con la firma es

Voz 2 04:05 ah

Voz 0628 04:14 según la información publicada por El País los seis médicos señala dos habrían obtenido cinco millones de euros por la venta de la clínica de diálisis que está situada en el centro empresarial Zoco gran Santander además habrían recibido setecientos cuenta mil euros procedentes del cinco por ciento de los beneficios de esa clínica por los pacientes en derivados Oriol Güell es el periodista del país que está siguiendo la investigación que se desarrolla

Voz 12 04:40 en Estados Unidos según el Departamento de Justicia

Voz 13 04:42 sí a la compra venta se firmó por cinco millones de euros y además incluía una cláusula que permitía a los seis me sale el cinco por ciento de la facturación

Voz 0628 04:55 mientras la Consejería de Sanidad guarda silencio de insiste en que está recabando toda la información al respecto tres de los seis médicos señalados se defienden dos de ellos fueron jefes de nefrología de Valdecilla el otro fue durante años coordinador de trasplantes e de Cantabria los doctores Ángel de Francisco Manuel Arias sí Julio González Cotorro lo reconocen contratos de consultoría con la firma frase News también con otras empresas contratos y colaboraciones sostienen perfectamente legales y que además en el caso de Valdecilla ya han supuesto supusieron en su momento financiación para becas para proyectos de investigación en el propio hospital reconocen además que pusieron en marcha a la clínica de diálisis dial San y que posteriormente la vendieron a la multinacional alemana una venta señalan que efectivamente tuvo repercusiones económicas para ellos repercusiones que no explican pero que aseguran están debidamente reflejadas en documentos públicos que están al servicio de quienes e investigan la actuación de Freser News recordemos que EEUU investiga la posible existencia de sobornos por parte de esta empresa en varios hospitales de nuestro país el último en conocerse el Hospital de Valdecilla nubes y claros para empezar este jueves ambiente más tranquilo que ayer sin lluvia y con temperaturas más o menos parecidas doce grados en Santander once en Torrelavega y poco más de seis grados en Reinosa la previsión anuncia claros por la mañana cielos más cubiertas por la tarde y no se descarta alguna llovizna débil en la segunda mitad del día aunque lo más destacado será el viento que soplará del sur del suroeste con rachas bastante fuerte sobretodo en Liébana el centro y el Valle de Villaverde se esperan rachas de hasta noventa kilómetros por hora el viento del sur que hará que los termómetros se eleven hasta los veinticinco grados en el caso de la costa y en Potes también metió cinco grados veintisiete de máxima en Torrelavega veinte en Reinosa las carreteras según la DGT no hay problemas a esta hora se puede circular con normalidad

Voz 0628 09:23 Fermín Mier seis y cincuenta y seis minutos la posible reedición del pacto de gobierno entre el PRC y el PSOE no ha empezado labrada con el mejor ambiente posible ayer primera toma de contacto entre los dos socios de gobierno reunión algo más de una hora en la que la frialdad Si el tono elevado en diferentes momentos marcaron el desarrollo de la cita pero en lo concreto el PRC insiste en que un nuevo pacto está condicionado a que Moncloa se comprometa en firme con plazos concretos y con financiación con el tren con Madrid y con Bilbao el lleno de la Pasión Vega Il la deuda de Valdecilla compromisos por escrito que los regionalistas esperan recibir del PSOE mañana mismo en la segunda reunión que van a mantener Paula Fernández es la secretaria de Organización regionalista

Voz 18 10:07 aquellos que están en la voluntad y además están en conversaciones diarias con Madrid en base a los intereses que ellos manejan también de Cantabria evidentemente entonces todavía no tenemos nada pero yo espero que para el viernes ya tengamos encima de la mesa un documento que nos permita entrar más en las materias del Gobierno autonómico que es nuestra segunda pieza Miguel Ángel Revilla

Voz 0628 10:25 ha dicho ya que la negociación del pacto hablará directamente con Pedro Sánchez pero la secretaria de Organización del PSOE

Voz 2 10:31 cobró Noelia Cobo ayer rebajaba el nivel de esa negociación está claro que habrá una llamada al grupo parlamentario socialista eh

Voz 19 10:39 encabezado por Adriana Lastra como portavoz incluso posiblemente también José Luis Ábalos como secretario de Organización al diputado nacional

Voz 2 10:47 Al PRC más

Voz 19 10:50 son para llegar a acuerdos y cuáles son las propuestas que me imagino que hoy las habrán hecho llega

Voz 0628 10:55 unos y otros siguen hablando seguirán hablando pero PP PRC no se mueve de su posición sino el compromiso fiable no habrá pacto de gobierno no habrá tampoco apoyo del diputado José María Mazón a la investidura de Pedro Sánchez así se lo dijo ayer el propio Mazón al Rey Felipe VI al abrir la ronda de consultas en La Zarzuela

Voz 20 11:13 yo creo que al Rey le ha quedado tan claro como los fue quedar a ustedes es condición indispensable que esa suma los pisos con Cantabria en el caso contrario no vamos a apoyar esto no se lo he transmitido así se lo estoy transmitiendo a ustedes eh eh es una condición indispensable

Voz 0628 11:31 mientras tanto en el PSOE ayer Comité Regional que sirvió para escuchar por primera vez desde las elecciones a Pablo para el líder socialista destacaba la subida de votos y de diputados de su partido tras años de pérdidas Zuluaga dijo también que tiene hilo directo con Moncloa y con Ferraz para el diseño de las políticas del Estado en Cantabria pero no a dar pero por hecho la entrada del PSOE en el Gobierno de Cantabria una decisión de todas formas que recuerda se deberá someter al voto de la militancia

Voz 21 12:01 hemos hecho una campaña electoral cargada de propuestas políticas mensajes que ahora tenemos la oportunidad de llevar a cabo o no desde un gobierno en el que podemos entrar o no una decisión que marcará nuestro futuro Ike decidiremos consultando a las bases como establecen nuestros estatutos