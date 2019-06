Las noticias de Asturias, 06:46 (06/06/2019)

son las siete menos ocho minutos de la mañana los trabajadores de Alcoa preparan la marcha del aluminio tienen previsto echar a andar el próximo día trece hacia Madrid emulando la marcha de hierro que los trabajadores de la siderurgia realizaron hace diecisiete años pasan a la acción cuando faltan tan sólo veinticinco días para que las fábricas echen el cierre no saben nada de ofertas de compra José Manuel Gómez de la UCI Daniel cuarta son presa el vicepresidente respectivamente del Comité de Avilés no solamente es que haya un oferta

durante sino que esa foto oferta vinculante no satisfaga Si hay varias eh que seamos los trabajadores que seamos en la planta de Avilés Si Coruña en este caso también las que decidirán en lo que más le conviene de las que excedan industrial que garantice el futuro de la planta y el mantenimiento de él el empleo y si no es así pues nos vemos abocados

hacha respecto a Arcelor el Gobierno asturiano considera ya urgente que Europa tome medidas contra el acero sucio el que se importa más barato por no estar sometido a los costes medioambientales de nuestra pronunció el consejero de Industria Isaac Pola advierte del elevado coste en empleos si Europa no actúa rápido

Voz 13

07:18

actualmente hay una ley que no no es eh no hace falta la la denuncia de de un trabajador eh eh planteando que en su empresa no hay registro horario que lo habrá si continúa la situación lo que hay una ley que dice que el día doce de mayo se tiene que haber implantado en este país el registro por lo tanto no caben excusas es el medio que tiene la administrativo en la inspección de trabajo que actúe la expresión de todo