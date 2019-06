Las noticias de Aragón, 06:46 (06/06/2019)

buenos días predominará el cielo nuboso no se descarta algún chubasco ocasional por la tarde en el Pirineo viento del sur temperaturas máximas que vuelven a subir ahora mismo en Zaragoza once grados en Huesca nueve en Teruel seis

aunque oye los ayuntamientos de Zaragoza Huesca y Teruel se reúnen los que han sido candidatos a la alcaldía de PP Ciudadanos el par es verdad no tuvo presencia no ha conseguido concejales en Zaragoza Huesca y en Teruel obtuvieron dos ediles pero los guiños a los aragonesistas continúan el candidato de Ciudadanos Daniel Pérez entregó ayer Arturo Aliaga el decálogo que aprobó el lunes la ejecutiva nacional del partido naranja para llegar a acuerdos con otras formaciones un decálogo con sus ideas principales para negociar la formación de gobiernos ahora habrá que ver qué dice el Partido Aragonés

Voz 22

10:45

cuando vienen grupos fuertes si invierten en intereses que ellos entienden las cooperativas ahí podemos ser de alguna manera menos valoradas no si nuestro Gobierno no nos ayuda en Europa no se den políticas de discriminación positiva no todo es dinero no tenemos reconocido el papel ese de vertebrador del territorio