Las noticias de Navarra, 06:46 (06/06/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 ah

Voz 2 00:12 tenemos el buzón lleno preguntábamos por dos asuntos preguntamos por dos asuntos

Voz 1727 00:16 primero la selectividad deberían los alumnos españoles hacer el mismo examen para acceder a la universidad en todas las comunidades autónomas y nos ha escrito este profesor al que es el olvidado decir su nombre

Voz 2 00:27 vamos a pensar en centros de la España vaciado creen que el nivel que se puede impartir el mismo que las comunidades en la que más facilidades

Voz 1772 00:35 muchos mensajes a favor de unificar ese examen escuchábamos ahora a Carlos digo o Teresa

Voz 3 00:41 yo creo que no hay nada más igualitario que una prueba igual para todos

Voz 4 00:44 esto me parece muy muy injusto para nada justificable está bien que cada comunidad autónoma tenga sus criterios pero tienen que ser coherentes

Voz 2 00:53 así que no hubiera diferencias es encontrar

Voz 5 00:55 dificultad que todo el mundo a las mismas

Voz 2 00:58 los posibilidades María nos escribe por primera vez y lo hace desde Francia hola buenos días aquí por ejemplo es común a todas las comunidades me parece lo más lógico para que sea lo más estable que todos los alumnos tenga la misma oportunidad un beso desde aquí os escucho todos los días soy fiel seguidora de la Cadena SER hasta

Voz 1727 01:26 gracias María por seguirnos desde Francia y a los demás por esas opiniones muy valiosa sobre un debate que yo creo que no ha hecho más que empezar de la selectividad

Voz 6 01:36 cómo hacer el examen sin idéntico con algunos matices o como ahora que hay practicamente diecisiete

Voz 1772 01:43 sí también preguntamos por Internet por las cosas buenas que nos aporta entre esas cosas buenas que nos escuche José Ramón desde México España

Voz 3 01:51 a mí nombres José Ramón ya está Illa hablo desde Cancún México ventajas que trae Internet hoy en día pues poder ver a mi familia por Skype todas las semanas por ejemplo poder escucharos a vosotros todas las noches desde aquí desde México saludos buenos días buenos días

Voz 2 02:09 Daniel también utilizar las videollamadas en mi caso que yo tengo familia

Voz 7 02:13 en el extranjero ahora a un golpe de de pantalla los puede llegar a dos mil kilómetros así acortar esas distancias desayunar conexiones o ver ahora

Voz 1727 02:27 aún familiar como te comprendo Daniel ello cuando tenía mi hija lejos muy lejos de aquí podría haber cada día casi tocar la cuánto cuánto nos ha facilitado la vida no entendía

Voz 1772 02:38 escucha Pepa estos mensajes de los oyentes tras los cambios anunciados en la SER

Voz 8 02:42 felices cambio es para los oyentes de las seis pues

Voz 9 02:48 cambio de Hora veinticinco para los oyentes de las veinticinco cambia a la A6 felices cambios unas brasas en la SER que era decir un beso muy fuertes era José Manuel de Málaga Iman de esa

Voz 10 03:02 desde hace cuatro años sois parte de mi familia escucho a diario sí que Pepa espero que este nuevo camino que empieza que sea buenísimo

Voz 1727 03:13 seguro que sí Manel ahí te espero aquí a las seis de la mañana con Ángels Barceló y a las ocho de la tarde con nosotros en Hora Veinticinco son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 2 03:33 buenos días en esta mañana todavía con nubes

Voz 0647 03:35 mientras en Pamplona María Chivite comenzaba su ronda de conversaciones con Geroa Bai y que hoy continuará con Podemos en Madrid el presidente de UPN prácticamente a la misma hora el presidente de UPN Javier Esparza y candidato de Navarra Suma ofrecía la abstención de los dos diputados de Navarra Suma en el Congreso para hacer presidente a Pedro Sánchez y esos dos votos pueden ser decisivos lo planteaba después de ver al Rey Javier Esparza con estas palabras

Voz 11 04:01 a mí lo que me gustaría es que cuanto antes fuéramos capaces de tanto en a nivel nacional en España como en Navarra de ponernos a trabajar sobre lo que afecta a los ciudadanos cuanto antes se conformen gobiernos que sean estables cuanto antes se conformen gobiernos donde no haya independentistas

Voz 0647 04:16 ese cambio de cromos que proponen para investir a Sánchez no convence a los otros dos socios de derechas al menos desde el PP su senador Rafa Hernando ha manifestado en Twitter que no entiende la iniciativa de Esparza se pregunta que se ha perdido en el camino Ciudadanos asegura que los socialistas deberían facilitar el Gobierno de Navarra Suma sin pedir nada a cambio así comenzamos con una jornada que nos traerá cielos despejados con intervalos de nubes por la tarde también de madrugada a estas horas todavía en estas horas tempranas no descartan algunas brumas y bancos de niebla en el noroeste las temperaturas mínimas en descenso se nota y las máximas en ascenso notable volverán a subir después del bajón que experimentaron ayer ahora mismo entorno a los ocho nueve grados en la mayor parte de la comunidad a las seis y cincuenta y dos minutos en un momento les contamos más noticias

Voz 2 05:44 y Nafarroa

Voz 0647 06:40 les contamos la iniciativa de Javier Esparza expresada en Madrid y por lo demás la Ronda del Partido Socialista que hoy continúa en la entrevista de Chivite con los representantes de Podemos el partido socialista mantiene su intención de aglutinar veintitrés votos sin contar con Bildu para que Chivite sea presidenta asilo reiteraba el secretario de Organización del PSN Ramón Gorriz tras el encuentro de una hora mantenido en el Parlamento con Geroa Bai una delegación nacionalista que estuvo encabezada por Uxue Barkos los estamos

Voz 19 07:10 comprometidos y firmes en la consecución de aglutinar una eh una mayoría de veintitrés escaños una mayoría que no sería la mayoría absoluta pero sí superaría al lo que Navarra Suma con con amplitud

Voz 0647 07:24 en votos y escaños los socialistas navarros se consideran respaldados por la dirección del PSOE para continuar su ronda de contactos con Podemos e Izquierda Ezkerra y repiten creo que hemos sido claros

Voz 19 07:35 no vamos a darle a nuestros votos a Navarra Suma para que presida esta comunidad

Voz 0647 07:40 Geroa Bai ha pedido al PSN que aclare qué estabilidad tendría un Gobierno sin mayoría absoluta tras la reunión hablaba Unai o aldea con esa fórmula

Voz 20 07:48 ya vemos que nos tendrían que aclarar cómo cómo van a garantizar esa estabilidad más allá de la investidura

Voz 0647 07:57 exigía dos condiciones para una negocio

Voz 20 07:59 o sea un proceso sin injerencias desde Navarra

Voz 0647 08:05 la ronda de contactos sigue hoy con Eduardo Santos de Podemos mañana viernes con Marisa de Simón de Izquierda Ezkerra y quién no figura en esa ronda de entrevistas es Bakartxo Ruiz la cabeza de lista de EH Bildu que reclamó ayer con insistencia la necesidad de la importancia de hablar con el PSN pero recordó recordó que los votos de Bildu son imprescindibles

Voz 0385 08:24 Bakartxo Ruiz insiste por activa y por pasiva en un mensaje al PSN tienen que hablar con Bildu dice Ruiz que el PSN tiene una oportunidad de oro para rectificar su historia la portavoz aberzale hace valer sus siete parlamentarios de físico

Voz 1247 08:38 ambos cuyos votos son decisivos pero ya no sólo para una investidura que parece que es lo que lo que a algunos les pero les preocupa exclusivamente sino para para gobernar para gobernar a lo largo de de cuatro años

Voz 21 08:53 seis y cincuenta y seis minutos seguimos en la Cadena Ser en Navarra nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada

Voz 2 09:37 o en la actualidad del Gobierno de barco

Voz 0647 09:40 los ahora mismo en funciones con poderes limitados por tanto y que ha tomado decisiones en materia de plantilla laboral Nerea Larrea

Voz 0385 09:47 al estar en funciones el Ejecutivo no puede adoptar medidas de calado pero sí ha creado XXXI plazas más dentro de la Administración María Solana consejera portavoz

Voz 24 09:57 el nuevo centro de salud y Aranguren el Instituto Navarro de Salud Pública y el Servicio de Protección Civil son plazas de los niveles A P ID de muy distintos ámbitos como por ejemplo especialista en Medicina de trabajo bastante de sociólogo socióloga o de técnico o técnica superior en materias de seguridad

Voz 0385 10:17 además el Ejecutivo ha convocado oficialmente la oposición para ciento treinta y seis plazas de auxiliar administrativo en distintos servicios Se trata de una convocatoria a la que se pueden apuntar las personas interesadas hasta el cinco de julio a través de la web del Gobierno los exámenes se celebrarán del mes de octubre

Voz 2 10:38 recuerden que hoy van a ir subiendo las temperaturas las máximas después del bajón que vivimos ayer una jornada fría La de ayer hoy parece que volverán otra vez de las temperaturas más agradables pero de momento sigue haciendo frío con temperaturas en torno a los ocho grados con bastante nubosidad luego irán abriendo claros a lo largo de la jornada Cadena Ser en Navarra Radio Pamplona Fillon punto cuatro y Feve

