AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 0861 00:06 qué tal buenos días tenemos once grados a esta hora en la Gran Vía han bajado un poco más esta mañana las temperaturas a mediodía seguiremos en los Veinticinco de máxima con cielos poco nubosos El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo sigue hoy adelante con su ronda de contactos con el resto de formaciones una ronda que asume como ganador de los comida eso autonómicos esta mañana severa con Ignacio Aguado de Ciudadanos tras hacer lo propio ayer por la tarde la Asamblea con Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP con la que hubo poco entendimiento pura cortesía Javier Bañuelos se ha reunido casi fugaz el encuentro entre Ayuso Gabilondo ayer sólo duró treinta y siete minutos ir más allá del tono cordial pues poco más el entendimiento entre PP y Partido Socialista es nulo en la misma línea irá hoy la reunión que bueno mantener a las once y media el candidato socialista con Ignacio Aguado ciudadano sigue sin aclarar si va a apoyar la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea Rocío Monasterio en Europa Press asumía que se

Voz 2 01:06 serán fuera nos han descartado los de Ciudadanos no han descartado ellos a nosotros si la entrada de Vox a la Mesa de la Asamblea cierran las puertas a reeditar

Voz 0861 01:17 pacto a la andaluza hoy por cierto los doce diputados de Vox van a entregar sus credenciales para recoger su acta de diputado lo harán a las cuatro y media de la tarde no coincidirán por tanto con los diputados de Más Madrid que eran por la mañana en cuanta al Ayuntamiento de Madrid ayer hubo también reuniones en este caso entre PP y Ciudadanos entre José Luis Martínez Almeida Begoña Villacís hay muchas cuestiones por resolver en ese posible acuerdo entre ambas formaciones entre otras cosas como en la Comunidad la clave estará en Vox con el que el partido naranja tampoco aquí quiere negociar Carolina Gómez

Voz 0393 01:50 ha sido un primer encuentro informal en el grupo municipal de Ciudadanos con buena sintonía entre los candidatos y un intercambio programático según Martínez Almeida

Voz 3 01:58 ha ido muy bien siempre he defendido que Begoña yo hemos tenido una muy buena relación personal y yo creo que se han urgido hoy en esta reunión donde fundamentalmente lo que hemos dejado encarrilado son los equipos negociadores y por otra parte pues la proceder al intercambio una serie de documentos programa

Voz 0393 02:13 la gran incógnita sigue siendo si el acuerdo pasa porque el alcalde sea Martínez Almeida como líder de la fuerza más votada por la derecha o si se está hablando de la posibilidad de que Begoña Villacís sea elegida alcaldesa con los votos del PP a cambio de que Ciudadanos apoya a Díaz Ayuso en la Comunidad Manuela Carmena tiene claro que habrá acuerdo y que ella no repetirá como alcaldesa

Voz 4 02:35 pensaba y lo sigo pensando que las tres derechas están unidas dicen forzando maneras de un acuerdo contra seguramente se producirá un pacto que es democrático pero que será un pacto de toda la derecha contra la izquierda

Voz 0393 02:53 la llave de ese pacto por la derecha en latín en todo caso Vox sus votos son imprescindibles y de momento desde el partido de Abascal sostienen que no habrá acuerdos Si Ciudadanos no se sienta a negociar con ellos han llegado a decir incluso que están dispuestos a que Carmena así a investiga el quince de junio como líder de la fuerza más votada plantear después hiciera falta una moción de censura

Voz 0861 03:15 el Ayuntamiento de Carmen acusa a la Comunidad de parar las obras de la plaza de España por motivos políticos titulares convertiría Sarmiento en el ayuntamiento aseguran que hay

Voz 5 03:23 mención de perjudicar al Consistorio con esta decisión patrimonio argumenta que no contaban con un control arqueológico de la zona para el movimiento de tía

Voz 0861 03:29 hoy termina la Eva la Prueba de Acceso a la Universidad para treinta y cuatro mil jóvenes madrileños hoy se examinan de las asignaturas optativas

Voz 5 03:35 como economía griego Biología o Química condenado a tres años y nueve meses el guardia civil destinado en Móstoles que vendía escopetas y pistolas que tenían que ser destruidas lo hacía desde dos mil ocho en su casa tenía veintitrés armas y trece mil cartuchos

Voz 0861 03:47 en los deportes el Fuenlabrada ha recibido la confirmación de competición para jugar el partido de vuelta de los campeones de Segunda B en el Fernando Torres la ira será el domingo en El Sardinero ante el Racing la vuelta en Madrid el próximo miércoles qué tal tenemos hasta ahora el tráfico en la capital pantallas ahora a cazar buenos días

Voz 1322 04:09 buenos días qué tal Laura con la M30 marcando el inicio de la hora punta que arranca en el sureste de la M30 con tráfico ya muy lento entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte en ambas calzadas se va intensificando al paso por el estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis entradas como Santa María de la Cabeza Conde de Casal salida por Avenida de América y en un par de puntos más General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido pirámides y Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá

Voz 0861 04:37 hay en las carreteras cómo se circula DGT María Herrero hola

Voz 0268 04:41 hola buenos días de nuevo pues se complica la situación en todos los accesos sobre todo en la entrada por la cuarenta y dos en París Fuenlabrada también por la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío también en la M40 destacamos el tramo de Vallecas a Coslada también el barrio de La Fortuna y Valdemar en túneles del Pardo en sentido norte y en Villaverde en dirección a la A cuatro

Voz 0861 08:27 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Carmena indemnizar a una familia que se quedó en la calle tras una operación policial en la Cañada Real les obligaron a salir de la chabola en la que vivían y la tiraron sin permitirle siquiera

Voz 1275 08:39 a sacar sus cosas uno de los hijos de la Familia unía niño pequeño fue testigo de lo que pasó lo contaba la madre Mercè

Voz 13 08:45 les empezaron hace registro dijeron que iban a derribar la casa no sea que ni la ropa ni las medicinas ni fotos no saqué nada no dejaron solo

Voz 1275 08:56 sus hijos tenían entonces en febrero del año pasado uno cuatro seis años en total siete viviendas chabolas todas fueron derribadas y ocho menores se quedaron en la calle aunque sólo ha sido posible llevar a los tribunales el caso de esta familia a la que el consistorio tendrá que indemnizar con trece mil euros por daños morales seiscientos niños se han quedado fuera de las jornadas sobre deporte de base que los vecinos del sur de Madrid celebran este fin de semana en la Caja Mágica la organización denuncia públicamente que el Ayuntamiento no ha querido asumir el coste del montaje de una cancha en el recinto Frank de es coordinador del evento

Voz 14 09:26 por fin entre todas las actividades que teníamos sino son los seiscientos Minyons debate baloncesto estaban limitados

Voz 15 09:33 por un problema puramente económicos mil euros