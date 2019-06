Super in a que linda Duran al su tenis cuatro años las más duras que puso en marcha la Generalitat contra el fraude en millones de euros mes cara al periodo anterior al conseller de Economía pero Aragonés anunciase tantas himno basuras entre las cuales destaca un público

The Sun tras la sesenta anos Price los con rumbo bon día o la agonía al Gobierno español ya te la saga una carta de Quim Torra Alida managers tus Antón pistas al president al reunir Jean Pedro Sánchez Orly complejo informa de las Naciones Unidas que asegura que las andas en Llibertat mientras no hay sentencia

Voz 0931

02:47

un Nou capitulo entra la difícil relación de Katy Jones para Cataluña hay que esta reflexión es exclusiva la la antigua Convergència ha dado Municipis asegura luzca todos los Monés y pausa en arriba a estarán supervisadas para sacarlas Carles Monguilod en carreras mesas designa par David Bombay Miriam no hubieras saldrá anuncia casa crear un aquí con Junts per Cataluña por válida fan sabía que esta parábola las Nagusia son un equipo par Albert Batet y al dúos personas de Carles Puigdemont eso no agrada Jens a alcaldes y alcaldables han perfil mes mudará o excava para la composición municipal tienen mes interés hacia Kors pese a Jones para Cataluña la misión