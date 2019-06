Las noticias de Cantabria, 07:50 (06/06/2019)

mientras la Consejería de Sanidad guarda silencio insiste en que está recabando toda la información al respecto tres de los seis médicos señalados se defienden como decíamos dos de ellos fueron jefes de nefrología de Valdecilla el otro fue durante años coordinador de trasplantes de la Comunidad los doctores Ángel de Francisco Manuel Arias y Julio González Coto revuelo reconocen contratos de consultoría con la firma frase News también con otras empresas contratos y colaboraciones defienden perfectamente legales y que además en el caso de Valdecilla supusieron financiación para becas para proyectos de investigación reconocen además que pusieron en marcha la clínica de diálisis dial Sunny que posteriormente la vendieron una venta señalan que efectivamente tuvo repercusiones económicas para ellos repercusiones que no explican pero que aseguran están debidamente reflejadas en documentos públicos que están al servicio de quiénes investigan la actuación de frente años recordemos que Estados Unidos investiga la posible existencia de sobornos o de pagos irregulares por parte de esta multinacional a varios hospitales a médicos de varios hospitales españoles el último en conocerse el hospital Marqués de Valdecilla casi las ocho menos cinco minutos la posible reedición del pacto de gobierno entre el PRC y el PSOE no ha comenzado la verdad con el mejor ambiente posible ayer primera toma de contacto entre los dos socios de gobierno reunión de algo más de una hora en la que la frialdad también el tono elevado en diferentes momentos marcaron el desarrollo de la cita pero en lo concreto el PRC insiste en que un nuevo pacto está condicionado a que Moncloa se comprometa en firme con plazos y con financiación con el tren con Madrid y con Bilbao con el llano de la Liga Icon el pago de la deuda de Valdecilla compromiso por escrito que los regionalistas esperan reza desde el PSOE mañana viernes Paula Fernández están de la voluntad y además están en conversaciones

Voz 0628

05:07

el PRC no se mueve de su posición si no hay compromisos fiables no habrá pacto de gobierno no habrá tampoco apoyo del diputado José María Mazón a la investidura de Pedro Sánchez