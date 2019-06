Las noticias de Aragón, 07:50 (06/06/2019)

Voz 1012

00:06

hola qué tal muy buenos días PP y Ciudadanos hoy quieren cerrar un acuerdo para gobernar Aragón suman entre los dos veintiocho diputados les faltan seis para la mayoría absoluta al par que tiene tres escaños ciudadanos le dio ayer su decálogo para pactar para ver si convencen Arturo Aliaga que hasta ahora no se ha mostrado muy favorable a este acuerdo por el centro derecha vox tiene tres diputados PP Ciudadanos quieren su apoyo pero sin que entren en el Gobierno hoy el partido de extrema derecha explicará suposición del PSOE de momento no se mueve mucho esperando a ver cómo terminan estos primeros movimientos en cuanto al tiempo día de nubes y claros no se descarta