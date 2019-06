Escucha las noticias de las 08:00 (06/06/2019)

qué tal muy buenos días han pasado diez años una década con las cuentas españolas encima de la mesa de operaciones de Bruselas analizando cada gasto cada ingreso fiscal y la tasa de crecimiento que sacando conclusiones y aplicando austeridad diez años con una única medicina recortes recortes recortes más suaves al final durísimos al principio hasta dejar en los huesos nuestro Estado de bienestar y que sólo se relajó cuando Rajoy decidió tirar del BOE en lo que iba a ser su última campaña electoral diez años una década en la que el mundo ha cambiado tanto que las reglas que valían entonces no sirven ahora Bruselas nos ha dado el alta salimos del riesgo de déficit excesivo pero nos dice a la vez dos cosas que parecen contradictorias una que tenemos un agujero en las cuentas de unos siete mil millones de euros al año y que eso no puede ser hay dos que tenemos una tasa de pobreza infantil y abandono escolar del veintiocho por ciento una la de la pobreza ir el dieciocho por ciento otra la del abandono escolar y que eso es impropio de un país como el nuestro resolver esta ecuación pasa por enfrentar probablemente de una vez los grandes retos de nuestra economía como mejorar la educación qué queremos ser un país sólo enfocado al turismo como recuperar y reinvertir el talento que hemos formado con dinero público y que tuvo que irse o el que se quedó trampear cómo puede empleos por debajo de su cualificación podemos permitirnos que tener una vivienda digna siga siendo un problema para la mayoría de las pensiones son sagradas sí son sagradas pues entonces como las pagamos como se paga el desfase presupuestario hemos salido de la UVI donde sólo receta austeridad tenemos que

