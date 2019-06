Escucha las noticias de las 09:00 (06/06/2019)

y la noticia a esta hora es deportiva Neymar no jugará finalmente la Copa América lo ha confirmado la Confederación Brasileña de Fútbol Aimar

si el jugador de París Anne Germaine deja la concentración tras sufrir una rotura de ligamentos en su tobillo durante un amistoso contra Qatar el jugador lleva además días en el centro de la polémica después de que una mujer lo acusara de violación después de que el difundiera por Internet fotos íntimas que les había enviado la chica es jueves seis de junio en una hora el Rey Felipe VI retoma la ronda de consultas con los líderes políticos antes de encargarle a Sánchez esta tarde que intente formar gobierno sometiéndose a la investidura la primera en acudir hoy a la Zarzuela será la diputada Jones per Cataluña Laura Borràs otras ya lo harán Jaume Assens portavoz de los Comunes Santiago Abascal líder de Vox y justo después Pablo Iglesias secretario general de Podemos por la tarde y en este orden Albert Rivera C's Pablo Casado Partido Popular yp Pedro Sánchez PSOE en una hora declara como investigada en Esplugas de Llobregat la cantante Shakira se le imputan seis delitos de fraude fiscal por un valor conjunto de más de catorce millones de euros a través de sociedades en paraísos fiscales La Fiscalía mantiene que Shakira debía haber tributado en España por tener su residencia habitual aquí cosa que supuestamente no hizo que además hay dos detenidos más en la provincia de Zaragoza por el ataque con ácido aún menor de edad menor que sufre quemaduras graves en cabeza y cuerpo se cree que era una venganza por una deuda del hermano mayor de de la víctima supuestamente vinculado al tráfico de drogas y en Castilla La Mancha se busca una maleta con material radiactivo que robaron una furgoneta a priori no es peligroso pero puede ser los intentar manipular la SER Toledo Cristina López Huerta