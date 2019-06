Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (06/06/2019)

no regional va a recurrir el nuevo trasvase de veinte hectómetros cúbicos el Tajo al Segura autorizado para este mes de junio mientras tanto la plataforma del Tajo y el Alberche considera una barbaridad la autorización para elevar aguas del Tajo al Canal Bajo del Alberche para regadío la medida aprobada por el Gobierno central disgusta al portavoz de esta plataforma Miguel Ángel Sánchez que en declaraciones a la SER señala que el río volverá a quedarse seco a su paso por la ciudad ser Toledo Inma Sánchez Moreno

mientras se sigue buscando el equipo radiactivo robado de un vehículo en Villaluenga de la Sagra en Toledo el Consejo de Seguridad Nuclear alerta de que no es peligroso pero que no debe manipular

luego me has sido otros un aviso del Consejo de Seguridad Nuclear un o unos ladrones se llevaron un vehículo de una empresa de Villaluenga de la Sagra con tan mala fortuna de que dentro del equipo para la medida de densidad y humedad del terreno que contiene dos fuentes radiactivas tiene categoría de improbable que sea peligrosa para las personas con lo cual tranquilidad se recomienda eso sí no manipular los una maleta de color naranja como lo habitual símbolo radiactivo si lo ven llamen al uno uno dos