Voz 1995

00:00

no será a cargo de este Hoy por Hoy Pepa Bueno se pondrá al frente de Hora veinticinco dos de las mejores profesionales de este país al frente de las los programas más relevantes de este país tiene todo el sentido a nosotros nos toca recoger dejar esto limpio y dar las gracias no seguiremos la temporada que se lo cuento con total confianza ya que ese es el motor de este invento la confianza ustedes en otros nosotros el ustedes nosotros en nosotros hicimos seguimos aquí es precisamente por no haber estado a la altura de su confianza que lean me que lo siento a estas alturas de la vida uno ya no tiene miedo al frío a la intemperie han visto ustedes Messi donde sueltan un señor en un helicóptero en la montaña y tiene que sobrevivir comiendo caca de oso bebiendo agua de lluvia lo han visto bueno pues trabajar los medios en estos tiempos es lo mismo pero sin agua de lluvia Éste es un oficio cambiante lleno de desafíos pero lo compensa no convence al hecho de que trabajar en la radio es la cosa más divertida que se puede hacer con los pantalones puestos me voy lleno de gratitud merecimiento a la SER eh no puede ser de otra forma mi agradecimiento la SER es profundo y sincero ha sido un privilegio utilizar este estudio todas las mañanas común tobogán que nos transportaba directamente hacia sus casas sus coches sus teléfonos móviles gracias infinitas gracias a la Cadena Ser déjeme desear suerte a los de enfrente porque los de aquí no les va a hacer falta ustedes que los oyentes de la Cadena SER decirles que estoy en deuda será muy difícil será imposible que yo pueda devolverles el placer de la experiencia el placer de los viajes en las charlas el gustazo de poder hablar con ustedes miren estábamos hace unos meses todo contado muchas veces cae estábamos hace unos meses en A Coruña si me acerco una señora MDC oye centro del acento en oye sabes por qué escucho la radio añade hace cincuenta años hace cincuenta años Joaquín Prat vino in me regaló