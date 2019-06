Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (06/06/2019)

es el preacuerdo recoge el mantenimiento del convenio sin la flexibilidad que pretendía la empresa sin doble escala salarial se pactan incrementos de salario y de categoría en función de la antigüedad según el comité de empresa los tres días de huelga en Azuqueca han acumulado más de veinticinco mil pedidos de piezas y recambios que no han sido suministrados

Voz 1732

00:56

Nos preocupa y mucho primero por algunas declaraciones de alguna ministra en funciones y luego porque la experiencia que hemos tenido en los últimos nueve meses es que pese a cerrar un acuerdo con el Gobierno con el Ministerio de Trabajo acuerdo finalmente no se llevó a cabo ellos decían que porque no había correlación de fuerzas bien ahora sí Lay nosotros intuimos que es porque no lo tenía tampoco muy claro el Gobierno y claro que nos preocupa la opción de que que bueno el próximo Gobierno que evidentemente va a liderar Pedro Sánchez ralentice o bloquee incluso la corrección de la reforma laboral