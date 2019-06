Escucha las noticias de las 11:00 (06/06/2019)

Voz 3

00:30

el consejero de Hacienda no tira la toalla en casa ahora Vox haya convocado a la prensa para que vean cómo registran el Parlamento andaluz la enmienda a la totalidad que anunciaron el lunes aunque la presenten pueden retirarla antes de que se vote el próximo miércoles el consejero Juan Bravo se fija como objetivo apurar hasta el último momento para convencer al partido ultraderecha de que éstos no son unos presupuestos continuistas con la gestión del PSOE y si no hay acuerdo y la enmienda siga adelante como las que también van a presentar hoy los socialistas se adelanta Andalucía el consejero asume que será él dice el responsable de que no hay acuerdo es acaba de decir en un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly