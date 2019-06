Las noticias de Asturias, 11:02 (06/06/2019)

Voz 0174

00:00

no ya para la información de su comunidad la Xunta por la defensa de la lengua asturiana afirma que la oficialidad del asturiano y su impacto en la economía podría suponer la creación de más de diez mil nuevos puestos de trabajo generando dice así alrededor del dos por ciento del Producto Interior Bruto de Asturias así lo ha indicado a través de una nota de prensa según estimaciones basadas en los informes de otras comunidades bilingües sobre lo que ha supuesto el desarrollo de este marco legal para su lengua propia su economía el Gobierno asturiano considera urgente que Europa tome medidas contra el acero sucio el que se importa más barato por no estar sometido a los costes medioambientales de nuestra producción el consejero de Industria esa cola advierte del elevado coste en empleos si Europa no actúa rápido cada vez se hace