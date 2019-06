Escucha las noticias de las 12:00 (06/06/2019)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José muy buenos días buenos días

Voz 1018 00:11 casi una hora durado Despacho del Rey con la representante de Jones peleó Cat Laura Borràs en la ronda de consultas para poner proponer candidato a la presidencia del Gobierno es casi el doble de tiempo pautado estas reuniones que terminarán esta tarde con la de Pedro Sánchez que salvo sorpresa será el dirigente propuesto Borrás está compareciendo en este momento en rueda de prensa en el Congreso para explicar Kelly ha dicho el Rey Javier Torres buenas buenos días los diputados de Junts per Cataluña que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo no tienen ninguna intención de dejar su escaño

Voz 0907 00:41 acaba de decir ahora mismo la diputada Laura Borràs tras ver al Rey

Voz 0419 00:45 Ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a su acto a su acta porque el hecho de presentarse a unas elecciones un gesto simbólico para ellos por lo tanto evidentemente en unos no no tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que anticipen una sentencia que eventualmente les inhabilite a la hora de renunciar al acta es un acto personal que deberían de hacer ellos que insisto es extraordinariamente doloroso porque no se tienen en cuenta sus derechos políticos

Voz 0907 01:15 lo que no ha querido decir ella es lo que votarán estos diputados en el caso de una posible sesión de investidura de Pedro Sánchez Laura Borràs le ha llevado una carta de Jordi Sanchez al Rey

Voz 1018 01:27 gracias Torres está prevista la llegada zarzuela de líder de Vox Santiago Abascal es la primera vez que participa en este tipo de reuniones Bosch por cierto ha cumplido su amenaza registrado su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces lo que supone una amenaza en toda la línea de flotación de deportación de gobierno PP y Ciudadanos en esa comunidad vamos a Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 01:48 Bosch ha presentado la enmienda a la totalidad a los Presupuestos andaluces como había anunciado pero siguen abiertos a la negociación la extrema derecha dice que esto no es tacticismo sino un acto de coherencia con su programa electoral porque los presupuestos de la derecha del PP y Ciudadanos no contempla la eliminación de lo que nos llama programas de adoctrinamiento ideológico Alejandro Hernández el portavoz en el Parlamento andaluz está convencido de que sus votantes entenderán que voten no al presupuesto como la izquierda

Voz 2 02:13 respecto de lo que pueda suponer para nosotros el coinciden en una votación con con con las fuerzas de de izquierda pues bueno cada una explicara el por qué de sus actos y nosotros no tendremos ningún inconveniente llegado el caso en hacerlo seguro que nuestros votantes lo entenderán

Voz 1541 02:35 vox afirma que al final dependerá de la actitud de las propuestas del Gobierno andaluz

Voz 1018 02:40 el que fuera secretario general del Partido Popular en tiempos de Hernández Mancha Arturo García Tizón considera inadmisible la maniobra de la actual dirección para intentar despedir a varios trabajadores fijos con más de treinta años de antigüedad como si fueran eventuales para ahorrar más del noventa y cinco por ciento de la compensación económica una cuestión que les contábamos ayer en la Cadena Ser en declaraciones a nuestra emisora en Toledo García Tizón denuncia que es una situación que no tiene

Voz 3 03:01 entonces pero nunca nunca nunca nunca

Voz 4 03:04 yo creo que este partido sí sí aportamos y con con con sus trabajadores nunca hasta que más me duele lo que más me me enfada es el trato el trato que están recibiendo esta gente sin vencer mucho son personas que puso en delincuentes

Voz 1018 03:26 hora doce y tres minutos las acciones el grupo Renault caen con fuerza después de que la dirección de Fiat anunciase que retira su oferta difusión con la A por la actitud dilatoria del Gobierno francés que es el primer accionista de Renault con el quince por ciento de su capital Eladio Meizoso

Voz 0527 03:39 si las acciones de Renault están bajando lo mismo en seis con siete por ciento en cambio las de Fiat están subiendo un cero con seis por cien es como dices la reacción de los inversores después de que Fiat haya retirado su oferta para una fusión entre iguales ni haciendo que está tardando demasiado en responder Renault esté controlado por el Gobierno francés justifica a su vez de la tardanza diciendo que no tiene el visto bueno explícito la operación por parte de Nissan que es su aliado industrial ni con el que mantiene participaciones cruzadas en el capital FIA dice que sigue viviendo sentido la operación y Renault deja abierta esa posibilidad el presidente francés

Voz 1018 04:13 Emmanuel Macron en la primera ministra británica Theresa May han inaugurado ya la conmemoración del setenta y cinco aniversario del desembarco aliado en Normandía que marcó el final de la II Guerra Mundial este aniversario especialmente simbólico bueno también con la presencia del presidente norteamericano Donald Trump vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 04:29 el presidente Macron está recordando ese día histórico en presencia de Trump y veteranos estadounidenses les escuchamos vidriosos

Voz 1541 04:36 con algo

Voz 0390 04:37 en este setenta aniversario del desembarco en Francia no olvidará jamás a los miles de soldados americanos también británicos canadienses sido una docena más de países del mundo que llegaron a estas playas francesas para hacer cambiar el curso de la historia la de salvar a mujeres y niños que no conocían a miles de kilómetros de sus casas guiados por una fuerza la el ansia de la libertad y la democracia ha dicho Mc Donald Trump y el presidente francés tendrán una reunión bilateral durante el almuerzo en la prefectura de la región de Cambados las fuertes diferencias políticas conocidas invisibles entre los dos dirigentes se dejaran este día de lado ante los veteranos y ante las mil noventa mil cuatrocientas tumbas de soldados indicados enterrados en Colville suma antes Macron en la primera ministra británica Theresa May homenajear a los veinticinco mil soldados británicos que desembarcaron en ese lugar el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro y el presidente francés hizo alguna referencia en la actualidad los dirigentes se van dijo pero las relaciones entre países permanecen la fuerza de nuestro pasado compartido de nuestro futuro común

Voz 0202 05:40 todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala la sanidad pública madrileña admite problemas después de que la SER denunciase que faltan sábanas toallas y camisón es para los enfermos y que buena parte de la que llega de lavandería Un servicio privatizado hace seis años está rota o desagradable mente sucia

Voz 0838 05:54 termina la declaración de Shakira ante un juzgado de Barcelona por seis delitos de fraude fiscal que suman más de catorce millones de euros según la Fiscalía la cantante urdió un plan para no pagar IRPF impuesto de patrimonio nuestro

Voz 0202 06:05 aumenta de forma alarmante el número de menores que llegan a los centros de internamiento de extranjeros la ONG Pueblos Unidos denuncia que los Cíes siguen siendo un espacio donde se acentúan las situaciones de desprotección se vulneran los derechos básicos hoy serán entre

Voz 0838 06:17 cada en Gran Canaria la bebé de trece meses que murió cuando un golpe de mar la separó de su madre mientras intentaban alcanzar la costa a bordo de una patera a la lápida llevará el nombre de la pequeña

Voz 0202 06:26 si fuera un número como suele ser habitual y finalmente Neymar aquejado por una acusación de violación no va a jugar con la selección brasileña a la Copa América el jugador se ha lesionado durante un partido amistoso sufre una rotura leve en el tobillo puesto en esto seguro que tenemos de momento

Voz 1 06:41 sí José Antonio sabemos si la declaración de la actuación desagravio bises