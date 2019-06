Escucha las noticias de las 13:00 (06/06/2019)

buenas tardes casi tres cuartos de hora ha estado Abascal con el Rey se estrenaba aquí en la Zarzuela el líder de Vox en una ronda de consultas que ha tenido un d'Esquadra de horarios porque con Laura Borràs la representante de Cataluña ha estado una hora que no es lo habitual ahora mismo en el despacho del Rey está Pablo Iglesias defendiendo ante el jefe del Estado un acuerdo de PSOE con Unidas Podemos para conseguir un gobierno estable progresista con él terminará quién Zarzuela la ronda de consultas de la mañana por la tarde será el turno de Albert Rivera de Pablo Casado hizo el presidente en funciones Pedro Sánchez al que esta misma tarde salvo sorpresa el jefe del Estado Le propondrá candidato a la Presidencia del Gobierno

como nos contaba María pasado portazo por Zarzuela esta mañana también Laura Borràs la representante de Cataluña según ha dicho después la contada Felipe le a Felipe VI que según ella no hay Rey en Cataluña

Voz 0277

01:17

no ha sido una visita de cortesía yo iba a hablarle al Rey de la por ellos y lo hacía por ellos por los presos políticos en la conversación hemos podido hablar de distintas cosas yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey pero yo acudía hoy a ver al Rey de España precisamente porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del uno de octubre