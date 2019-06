Las noticias de Aragón, 16:02 (06/06/2019)

en Aragón se van perfilando posiciones y posibles pactos el PSOE aragonés once días después de las elecciones mueve ficha da el primer paso para intentar formar gobierno con una invitación a quién espera sea su socio el PAR Darío Villagrasa secretario de Organización socialista

de momento el PAR no se ha pronunciado mientras siguen adelante las negociaciones entre PP y Ciudadanos dos horas han estado reunidos hablan de buena sintonía hay de avances programáticos también necesitan los tres votos del PAR los de Vox que hoy ya advertía Santiago Morón cabeza de lista de la formación

Voz 3

00:58

apoyaríamos ese ese porque no no nosotros no podemos