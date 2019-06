Escucha las noticias de las 16:00 (06/06/2019)

Voz 0055

00:19

la Audiencia Provincial de Madrid dice que en este momento y con tan pocas pruebas encima de la mesa no puede descartarse que estemos hablando de violencia machista porque el acusado era el marido de la fallecida de esta manera el caso vuelve a manos de la Junta de violencia machista cinco de Madrid que está convencida como la fiscalía de que aquí no hay violencia de género por el momento recuerda la Audiencia Provincial la justicia ni siquiera conocen los informes forenses del caso y por ahora no se puede descartar ninguna opción esta es la última palabra la jueza puede volver a rechazar el caso si en el futuro las pruebas que practica demuestran que no es violencia de género