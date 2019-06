Las noticias de Galicia, 16:02 (06/06/2019)

la izquierda rupturista demanda su condición de interlocutor válido en los ayuntamientos del cambio donde han perdido el poder pero donde tampoco el PSOE ha conseguido mayorías sólidas para gobernar desde Santiago el alcalde en funciones Martiño Noriega acusa a los socialistas de no reconocer que son claves para la gobernabilidad de A Coruña Santiago If

Voz 2

00:24

ahí simplemente pensó en fórmulas de gobernabilidad en aritmética entonces bueno la sensación de que o guión by por negar la existencia de dos Pazos de unidad popular en los concellos faltaba tome nota de Ferrol y de Colonia que son Chaves da da gobernabilidad de envidia sana dos mil cinco bien volver a vivir instalado una Melancoli do do bipartito dejó bueno ese plato que nos van a poner