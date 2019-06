Las noticias de la Comunitat Valenciana, 17:03 (06/06/2019)

el cuerpo sin vida fue hallado ayer por la tarde y en principio las causas de la muerte aparentemente son naturales a expensas del resultado de la autopsia un agricultor fue quien descubrió el cadáver dentro de un saco de dormir en unos terrenos de olivo de su propiedad en la partida de trampa no fue que no avisó a las autoridades Al lugar acudieron agentes de la Policía Judicial del Instituto armado de Villena sobre las diez menos cuarto de la noche la autoridad judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a un depósito forense donde se le practicará la necropsia para determinar las causas de la muerte

Voz 1

01:43

te imaginas pasar una noche con Steen Rafael John Legend Katy un menú Roger Hodgson Supertramp in vivo Harper in Osborne Pitingo Armando Manzanero y Mocedades y muchos más entradas a la venta en Star Light festival punto com