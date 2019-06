Las noticias de Aragón, 17:03 (06/06/2019)

te has Cadena SER Aragón

Voz 1470

00:04

en Aragón vamos a los Who Ducados prisión provisional comunicada y sin fianza para las dos personas detenidas por lanzar ácido aún joven en Caspe el pasado tres de mayo ambas pertenecen a la misma familia el juez ha tomado la decisión tras escuchar las declaraciones por considerarles posibles autores de un delito de tentativa de asesinato organización criminal ya amenazas graves la investigación sigue abierta a la espera de que la víctima Kamal reciba el alta médica y pueda declarar nueva ramificación del caso de la estafa de la Liga para la investigación contra el cáncer infantil Lynce Ci hoy ha declarado ante el juez el representante de la empresa Bomberos Unidos gestión Pymes que recauda fondos para la ONG Bomberos Sin Fronteras que compartían call call center con Lynn CCIB ha quedado en libertad con cargos pendientes como no de cómo se conforman los posibles pactos PP y Ciudadanos continúan elaborando un acuerdo de programa necesitan al paro y a Vox el te este último ya ha advertido que no tendrán su apoyo sino forman parte de las negociaciones mientras el PSOE ha dado hoy el primer paso elige al PAR como socio de gobierno en los ayuntamientos reuniones PP y Ciudadanos en el de Zaragoza buena sintonía tras la primera reunión aunque diferencias derivadas por Vox Sara Fernández ciudadanos Jorge ad con PP