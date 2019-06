Escucha las noticias de las 17:00 (06/06/2019)

Voz 0698

01:09

buenas tardes una decena de miembros de la Cámara no han entregado esa declaración es obligatoria aunque no haya un plazo tasado para su presentación entres quienes no lo han hecho el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros el diputado valenciano de Compromís Joan Baldoví la republicana de ERC María Carballo el popular electo por Almería Juan José Matarí o la miembro de Podemos Midem Gorrotxategi no es accesible tampoco la del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto expresident es vicepresidente de Coca Cola que tiene un patrimonio de más de quinientos cincuenta millones de euros en Ciudadanos dicen que presentó su declaración hace unos días pero al no poder incluir el pago del IRPF de este año pues le aconsejaron esperar hacer la declaración hoy dice la han entregado de nuevo aunque todavía no ha sido publicada en la web del Congreso