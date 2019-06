Las noticias de Castilla y León, 17:03 (06/06/2019)

Voz 1558

00:31

lo decepcionante muy descorazonador porque si el cambio que Ciudadanos defendía para Castilla y León es que siga el Partido Popular después del batacazo que se ha metido con una mujer que francamente no ilusiona ni en su casa Si esto es el cambio Igea el Braveheart de de las primarias de Ciudadanos pues este es el tipo que nos va a cambiar Castilla y León que se ha convertido de de de Braveheart pasaba van bien prácticamente veinticuatro horas pues chico eso es una pena yo yo de verdad estoy muy decepcionado porque había no se cierta ilusión en que no se va a respetar ese deseo de cambio que los ciudadanos de Castilla y León han han apoyado no se veía en Nigeria un político pues un poco diferente no que parecía pues eso con esa impronta de desmarcarse de la dirección nacional ayer fue al a la reunión como un corderito le dijeron desde Madrid lo que tenía que hacer nada en en una horita Le han cerrado el acuerdo prácticamente con el señor Mañueco lo cual es un desastre desde mi punto de vista para la Comunidad Autónoma