Las noticias de Galicia, 17:03 (06/06/2019)

de aceites ser Galicia se han registrado rachas de viento de ciento veintiséis kilómetros por hora en Cuntis y Vimianzo y setenta y cuatro litros de agua por metro cuadrado en Santa con son las cifras de la borrasca Miguel que atraviesa Galicia está ahora y que deja también alguna rama y Uralita es caídas contenedores movidos por ejemplo parques de ciudades como Lugo A Coruña permanecen cerrados como medida preventiva más cosas once mil trescientos noventa y ocho alumnos realizarán la selectividad en Galicia del catorce del doce al catorce de junio será repartidos en veintisiete centros de las cuatro provincias A Coruña es la que cuenta con más estudiantes matriculados seguida de Pontevedra Lugo y Ourense habrá centros de examen en las siete ciudades gallegas a los que se suman los de Viveiro A Rúa IC la Comisión Interuniversitaria de analice ha hecho además pública una nota en la que avisa de que los dispositivos electrónicos habrá que pagarlos o dejarlos fuera durante los exámenes también de que el Tribunal expulsara del aula impondrá una calificación de cero a los alumnos que copien o no sigan estas instrucciones y las ayudas para que los jóvenes se incorporen a la actividad agraria acaban en el bolsillo de la Agencia Tributaria es la denuncia de Unións Agrarias que acusa a la Delegación Especial de Hacienda de haber creado una falsa sensación de que iba a devolver el dinero a todos los afectados que desde dos mil catorce en tributado demás tal y como reconoció en cuatro casos el Tribunal Económico Administrativo al contar la subvención como ingresos y no como inversión por eso el secretario general del sindicato agrario hace un llamamiento al resto que reclamen antes de que a final de mes prescriba esa posibilidad en el fondo según Roberto García falta intención política para ayudar al sector primario