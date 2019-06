Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (06/06/2019)

Molina según la sentencia hecha pública Audiencia Provincial de Ciudad Real el acusado ha sido condenado culpable de un delito continuado de abuso sexual en el caso de una de las menores y un delito continuado de abuso sexual con abuso de superioridad en el caso de la otra la sentencia establece medidas preventivas para que el acusado no puede acercarse a las víctimas asimismo le inhabilita para ejercer la profesión de psicólogo durante doce años y cualquier otra profesión que lleve contacto con menores de edad durante el periodo de veintisiete años igualmente está obligado a indemnizar a los padres de las menores con la cantidad de cincuenta mil euros a cada una de ellas según la sentencia queda demostrado que el acusado abusó de estas dos menores de doce y siete años que habían acudido a su consulta recibir asistencia psicológica por distintos problemas Se da la circunstancia que hace dos días este psicólogo se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un delito similar para el que la Fiscalía pide otros cinco años de prisión

en la fiesta del Santo Voto volvemos con más información de la región a partir de las siete veinte La Ventana de Castilla La Mancha mientras pueden seguir informados a SER Castilla La Mancha punto com

Voz 6

02:08

no está escuchando mi mujer él oiga como encajada pero no hay que iba abrir Aida infidelidad me encanta que tener