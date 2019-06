Las noticias de Cantabria, 18:02 (06/06/2019)

el sindicato Comisiones Obreras fija en más de diecisiete mil seiscientos trabajadores los beneficiados en Cantabria por la subida del Salario Mínimo Interprofesional a novecientos euros y lamenta que la comunidad de este en la quinta posición de las regiones con salarios por debajo de esos novecientos euros según el sindicato la incidencia es mayor entre los contratos a tiempo parcial donde Cantabria con un diecisiete por ciento es la segunda comunidad más perjudicada su secretario general en Cantabria Carlos Sánchez ha dicho que no va a tolerar que no se respete una subida que ha venido a dignificar esos salarios de los trabajadores y a impulsar la capacidad económica de las familias

no tiene ni pies ni cabeza qué es lo que está ocurriendo es que haya empresarios e en nuestra región que estén pues haciendo de atajos eh trampear ando eh buscando vecina muchísimas eh veo poniendo muchísimo obstáculos para in para no cumplir no el el el el crecimiento de los salarios conforme al salario mínimo Interpol Interprofesional y eso al fin y al caos pegarse un tiro en el pie porque eso ir contra sus propios intereses no te pide no sólo decencia que es lo mismo que hay que pedir se pide que se cumpla la ley