Las noticias de Andalucía, 18:02 (06/06/2019)

Voz 1479

00:38

creemos que es absolutamente lógico que la Fiscalía no entre a valorarme mucho menos la intencionalidad que en este caso no hay de ofender a ningún colectivo con una exposición artística entonces respetamos esa decisión judicial y eso pues para compartimos una intensión me la interposición de la denuncia cada aclara lado atacar a en este caso la libertad artística me un grupo de mujeres que se habían manifestado hablando de temas muy relacionados con nuestros cuerpos y con nuestras libertades Por otro lado precisamente en campaña electoral pues hacer daño