Las noticias de Navarra, 18:02 (06/06/2019)

el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha calificado este jueves de muy responsable y muy sensata la oferta de UPN de explorar acuerdos con el PSOE para evitar que los independentistas vascos y catalanes decidan en Navarra y en el conjunto de España en declaraciones a los medios de comunicación en Luxemburgo Ábalos ha señalado que en sí Opinión esa propuesta de UPN no debe ser a cambio de que los socialistas permitan gobernar a la coalición Navarra Suma en la Comunidad foral porque eso dice Ábalos equivaldría a anteponer los intereses partidistas a los generales eso sí el número dos del PSOE ha dicho entender que los compañeros en Navarra intenten de acuerdo los resultados explorar las posibilidades para gobernar la región este mediodía al secretario de Organización del Partido Socialista Navarro Ramón Gorriz tenía por el contrario duras palabras para calificar la oferta de Esparza

Voz 2

00:54

yo creo que Esparza tiene matriculados Noor en alta traición nos lo hizo a nosotros en el dos mil doce Se lo hizo a Pedro Sánchez de la moción de censura hice lo hizo también en los presupuestos al no votar los y ayer se lo hacía nuevamente esa traición a sus propios socios del Partido Popular de Ciudadanos por lo tanto Esparza no es creíble Esparza no va a ser presidente de esta comunidad