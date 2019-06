buenas tardes traumatólogos del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena han advertido de la condena que supone trabajar en un centro con largas listas de espera dicen donde la plantilla de personal disminuye donde se cuenta con unos recursos limitados en esta ocasión es el servicio de Cirugía Ortopédica Traumatología de este hospital quién ha denunciado la falta de personal en una área de sal Ehud en el que atienden a enfermos de cuatro puntos del consulta separados por hasta setenta y cinco kilómetros y continúan las negociaciones por los diferentes ayuntamientos de la región el presidente de los socialistas extremeños Guillermo Fernández Vara mantuvo ayer un encuentro en Madrid con un miembro del Comité Nacional de pactos de ciudadano en el marco de las negociaciones para las Alcaldía has de Badajoz y Cáceres precisamente en Cáceres el candidato del PSOE Luis Alaya ha asegurado que se presentará el día quince al pleno de constitución del Ayuntamiento para optar al sillón de alcalde cuente o dice con el apoyo de Ciudadanos Por su parte el candidato popular Rafael Mateos apuesta por acercar posturas una vez que Ciudadanos ha dicho que haya aceptado sentarse a negociar con Moss con Vox en Badajoz pendientes aún de las conversaciones entre los candidatos de PSOE y Partido Popular con Ciudadanos Podemos Badajoz ha pasado por La Ser hoy su portavoz Erika cadenas ha dicho que antes de apoyar a Ricardo cabezas querrían saber qué política se van a llevar a cabo con un hipotético gobierno del ciudadano

Nos estando en contra de de perpetuar a Fragoso que mucho menos oscilan en la ecuación tramo creo que ya he hablado con Ricardo es que queremos saber qué clase de acuerdo a llegar con Ciudadanos porque como te digo tenemos que mantenernos coherente y lo vamos a apoyar a tu equipo de gobierno que sea de derecha Hay PSOE además no entendemos que salían política que van a favorecer a una élite económica

Voz 4

02:10

estás escuchan mi mujer él gratis no llevarse encajara pero hay que leerla Aida infidelidad me encanta que me