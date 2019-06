Las noticias de Castilla y León, 18:02 (06/06/2019)

Voz 1097

00:05

los socialistas más cerca de lograr la alcaldía de la capital leonesa la Junta Electoral Central ha acordado hoy rechaza las reclamaciones presentadas por Vox el Partido Popular contra la corrección del acta de una mesa electoral en León deja por tanto sin representación en el Ayuntamiento al partido de Santiago Abascal esto supone que hay un mayor acercamiento mayores posibilidades de que el PSOE logre la mayoría absoluta ya que las fuerzas de centro derecha no la suman Illa primera exigencia en Ciudadanos en materia de regeneración democrática planteada hoy al PP de Castilla y León consiste en aplicar desde ahora mismo la limitación de mandatos a los ocho años lo que implicaría que no pueden aspirar a ser alcaldes o presidentes de la Diputación varios de sus dirigentes así lo ha asegurado Francisco Igea en una entrevista a la agencia Efe ha explicado que esta es una condición sine qua non para que avancen las negociaciones con el PP esto afectaría entre otros al alcalde de Burgos Javier Lacalle al de Palencia Alfonso Polanco Alfonso Polanco y al presidente de Diputación de Valladolid Jesús Julio Carnero ir más noticias a las seis y cuatro minutos el día en el que cientos de voluntarios en las nueve provincias piden la colaboración económica va la lucha contra el cáncer la situación resalta la necesidad de seguir avanzando en la investigación sobre las causas como Lara San hoguera