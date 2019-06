Las noticias de Galicia, 18:02 (06/06/2019)

las fuertes rachas de viento que se registran esta tarde han obligado a desviar a Santiago dos vuelos procedentes de Madrid que tenían que aterrizar en Peinador el viento sopla con fuerza en puntos como Viveiro en el Penedo do galo se ha llegado a los ciento treinta y dos kilómetros por hora a ciento veintiséis en Cuntis y Vimianzo también está lloviendo con fuerza en localidades como Santa Comba donde se han recogido setenta y dos litros por metro cuadrado las incidencias son menores en Santiago los bomberos han salido a recoger las Uralita es caídas en la rueda de cortas contenedores movidos ya alguna rama caída también son por ahora las consecuencias del paso de la borrasca Miguel por Galicia precisamente para evitar males pero futuros los edificios gallegos de más de cincuenta años de antigüedad deberán tener un informe obligatorio sobre su estado de conservación eficiencia energética y accesibilidad así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Xunta Núñez Feijóo después de la reunión de su Ejecutivo que ha puesto en marcha este decreto que desarrolla la la Ley de Rehabilitación de Galicia allí en la comunidad unas trescientas cincuenta mil viviendas el veintitrés por ciento el parqué gallego en esta situación con este documento que será obligatorio para todos los edificios de esa edad se busca dar seguridad a los inquilinos a los habitantes de los mismos ya los posibles compradores ya en crónica laboral hoy la ciega ha convocado concentraciones para recordar al Gobierno que la legislación que dilapidó muchos derechos de los trabajadores sigue en vigor la central nacionalista reclama la derogación de las dos últimas reformas laborales que según Paulo Carril secretario general han creado precariedad hipovolémico

Voz 4

01:38

estamos ante una situación muy criticado donde me máis hay sectores que era clase trabajadora seamos ciudades es especialmente eh víctimas de esta política laboral de precariedad de de desigualdades de pobreza laboral por lo tanto eh no me posible entendemos nos la creación de empleo digno