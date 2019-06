Escucha las noticias de las 20:00 (06/06/2019)

nosotros no estamos en contra de que Navarra Suma se pueda ascender en esta investidura nosotros como parte de la coalición no vamos a poner ningún impedimento sobre todo si esto facilita que Navarra Suma gobierne tanto en el Gobierno foral como en la alcaldía de Pamplona consideramos caras absolutamente esencial para la unidad nacional para el respeto de las libertades públicas tanto en Navarra como en el País Vasco

a los españoles tanto Rivera como Casado han pedido Sánchez que no demore más la formación de un nuevo gobierno ahora que sabemos que los tres diputados de Jones para Cataluña no van a renunciar a sus actas la mayoría necesaria en segunda votación queda fijada en ciento setenta y tres si es siempre que los diputados de UPN se abstengan tal y como propuso ayer Javier Esparza José Luis Ábalos es el secretario de Organización del PSOE

lo que lo primero es hablar de mis tras ni de ministros lo primero es hablar de un programa que después de hablar de un programa ya hay que hablar de los equipos y ahí por nuestra parte no va a haber ningún veto al Partido Socialista yo estoy convencido que el Partido Socialista no hará ningún veto porque creo que que la época de los vetos en España se ha terminado

Voz 4

no queremos que que no pongan es arropa yo no quiero que me coman desarropados