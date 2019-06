Escucha las noticias de las 02:00 (07/06/2019)

no hay acuerdo de coalición Unidas Podemos votará no a la investidura de Pedro Sánchez trajes no concibo como hipótesis que alguien vaya a una investidura sin tener previamente cerrados los apoyos por nuestra parte nuestras propuestas para llegar a un acuerdo de investidura pues que a las ven ustedes creo que estamos siendo muy claros

Voz 0760

02:33

la dirección de Barcelona en cómo quiere que Ada Colau se presente a la reelección lo propuso ayer por la noche a través de un comunicado esta tarde convocará a la militancia para que apruebe la decisión si no hay sorpresas la alcaldesa en funciones presentará su candidatura para ser investida algo que significa que no podrá rechazar los votos de Manuel Valls hasta ahora los comunes han mantenido la tesis que en caso de presentarse ellos no pueden hacer nada si otras formaciones les regalan sus votos sin nada a cambio si la candidatura de Colau sigue adelante el próximo paso será asegurar los votos del PSC Jaume Collboni ayer le dejaba claro que su apoyo para la investidura no será ningún cheque en blanco luz otros trabajaré fritos