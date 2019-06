Escucha las noticias de las 05:00 (07/06/2019)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 00:06 Ana Button buenos días buenos días la ronda de consultas de los partidos con el Rey ha permitido allanar algo la investidura de Pedro Sánchez por un lado Cataluña ha confirmado que no va a sustituir a sus tres diputados en prisión preventiva así que la mayoría simple en la votación pasará a ser de ciento setenta y tres diputados y por otro UPN está dispuesta a abstenerse a cambio de que el PSOE permita que gobierne Navarra aunque los socialistas navarros mantienen el pulso a Ferraz Ramón Górriz secretario de organización del PSN Carmen Calvo vicepresidenta en función del Partido Socialista de Navarra no

Voz 3 00:38 va a dar los votos para que Esparza sea presidente

Voz 4 00:42 sería muy razonable yo creo que los ciudadanos es lo que esperan de tonos otro es que nadie desde minorías au desde Bisagra pretenda que estar donde las mayorías han arrojado su opinión para que gobierne

Voz 0127 00:56 en Cataluña la coordinadora de Barcelona en Comú ha propuesto esta noche que Ada Colau presente su candidatura a la investidura como alcaldesa de Barcelona Albert Prat

Voz 0760 01:04 la dirección de Barcelona en Comú quiere que Ada Colau se presente a la reelección lo propuso ayer por la noche a través de un comunicado ya esta tarde convocara a la militancia para que apruebe la decisión si no hay sorpresas la alcaldesa en funciones presentará su candidatura para ser investida algo que significa que no podrá rechazar los votos de Manuel Valls hasta ahora los comunes han mantenido la tesis que en caso de presentarse ellos no pueden hacer nada si otras formaciones les regalan sus votos sin nada a cambio si la candidatura de Colau sigue adelante el próximo paso será asegurar los votos del PSC Jaume Collboni ayer le dejaba claro que su apoyo para la investidura no será ningún cheque en blanco luz

Voz 5 01:44 tras trabajar en fin salda resumen

Voz 0760 01:47 avanza la investidura los socialistas quieren cerrar un pacto de gobierno de cuatro años con los comunes antes de votar a cola o como alcaldesa el próximo quince de junio un acuerdo que si finalmente prospera dejaría sin opciones el ganador de las elecciones Arnes Maragay

Voz 0127 02:02 en Madrid PP y Ciudadanos van a mantener hoy su primer encuentro para formar gobierno necesitan a Vox para sumar el partido de ultraderecha ha pasado de exigir entrar al Gobierno a cambio de sus votos a decir que la única línea roja es que Ciudadanos se siente a negociar con ellos Rocío Monasterio

Voz 3 02:17 no no despiden respecto a sus votantes no significa que les den un puesto en el Gobierno

Voz 6 02:22 no nosotros no identificamos los puestos con respeto y con nuestros votantes respeto de nuestros votantes consideramos que es el trato e como iguales en una mesa para negociar

Voz 0127 02:33 el Gobierno de México ha anunciado esta madrugada que enviará a seis mil agentes de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para controlar el flujo de migrantes centroamericanos un intento de México por evitar la imposición de aranceles de Estados Unidos que está previsto que entren en vigor el lunes

Voz 7 02:48 la Guardia Nacional va estar en el sureste del país va a cubrir todo el país pero va a ser prioritario al sur del país eso sí que es verdad que nosotros así lo hemos planteado

en las últimas horas más de mil migrantes centroamericanos han cruzado esa frontera la de Guatemala con México seiscientos han sido detenidos

Voz 8 03:10 estás muchas mujeres que no encajada pero no hay que nadie a abrir una Aida infidelidad me encanta que tener

