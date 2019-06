Escucha las noticias de las 12:00 (08/06/2019)

es mediodía las once en Canarias

la cita política de este fin de semana es la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos es el máximo órgano del partido entre Asamblea ella Asamblea Isaac convocado hoy para analizar los malos resultados obtenidos en los últimos procesos electorales acaba de hablar de su secretario general insiste Pablo Iglesias en pedirle al PSOE un gobierno de coalición porque las políticas según dice sólo se cambian desde dentro no sólo con acuerdos puntuales ha explicado Iglesias las bases sobre las que pretende negociar con Pedro Sánchez ya ha dado también Mariela Rubio los motivos que según él

sólo un mes después de las elecciones generales unas elecciones generales digamos en las que no llegamos a la baja yo tuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante que además eh yo en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí Si esto no ha generado confusión a nosotros creo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos tan

pues justifica que sea ella quien se postule para liderar una eventual gobierno tripartito de izquierdas aunque no haya sido la fuerza más votada porque dice que es la única que de verdad cree en este acuerdo Ada Colau asegura que no tira la toalla y que va a seguir insistiendo para lograr este entendimiento con Esquerra Republicana y el PSC

Voz 2

02:00

nosotros nos queda una semana y por lo tanto vamos a trabajar activamente para que esos acuerdos entre las fuerzas progresistas se produzcan eh no damos nada por perdido al contrario creemos que es nuestra obligación nuestra responsabilidad seguir trabajando y seguir hablando con Esquerra Republicana y con el Partido Socialista vamos a seguir haciendo eso hasta el mismo momento de la investidura no vamos a hablar con el señor vais no vamos a hablar con Ciudadanos de Cataluña lo hemos dicho muy claramente nosotros vamos a hablar con Esquerra Republicana con el Partido Socialista