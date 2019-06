Escucha las noticias de las 14:00 (08/06/2019)

no

sólo un mes después de las elecciones generales unas elecciones generales digamos en las que no llegamos a la baja en la que en la campaña electoral fuimos de abajo arriba tuvimos un resultado muy por encima de lo que cabía esperar algunas semanas antes el papel de los liderazgos jugó un papel o un rol muy importante yo en esa campaña electoral en cada lugar al que llegaba tenía que preguntar compañeros como nos llamamos aquí si esto nos ha generado confusión a nosotros creo que es evidente que a muchos ciudadanos que a muchos ciudadanos también

Voz 1827

01:04

por poner lo que dice Iglesias hay un contexto más allá de lo que vaticinaban las encuestas los datos de las generales de dos mil dieciséis a las de abril de dos mil diecinueve su partido con él como candidato se dejó por el camino un millón trescientos mil votos casi treinta escaños en apenas tres años palabras de Pablo Iglesias en el Consejo Ciudadano convocado este sábado es el órgano más importante del partido entre Asamblea y Asamblea por cierto que desde el sector crítico desde Podemos en Andalucía nos acaban de confirmar que no han pedido una nueva un nuevo Vistalegre III que no toca hablar de dimisión en no tocar