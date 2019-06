Escucha las noticias de las 04:00 (09/06/2019)

Voz 1510

01:25

en Murcia el PSOE le ha ofrecido a Ciudadanos la alcaldía aunque para que salga adelante esa propuesta necesitan el apoyo de los concejales de Podemos dicen los socialistas que quieren regeneración y sacar al PP que lleva más de veinte años en el Gobierno pero a la vez siguen las reuniones entre Partido Popular y Ciudadanos que suman mayoría absoluta en el Ayuntamiento también novedades en Castilla y León otro vasco desde el PP ahora Ciudadanos no descarta pactar con el PSOE el Partido Popular es su prioridad pero si no aceptan sus propuestas podrían sentarse con los socialistas es lo que ha dicho el candidato de Ciudadanos por carta al del PSOE en Madrid nueva reunión entre PP y Vox la Asamblea dicen que con buena sintonía con predisposición para llegar a un acuerdo Vox ha ido rebajando sus exigencias ya no habla de entrar en el Gobierno pero sí exige formar parte de una negociación para poder dar su apoyo