La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote

Voz 1 00:00 un

Voz 2 00:02 ah sí

Voz 3 00:06 camino antes de la historia que en dos mil cinco Don Quijote de la Mancha soplaba cuatrocientas velas en su tarta de cumpleaños entre otras muchas celebraciones el Gobierno regional de Castilla La Mancha dio luz verde a la Ruta del Quijote una propuesta de más de dos mil quinientos kilómetros que recorre ciento cuarenta y ocho municipio los más de dos mil puntos de interés el periplo quijotesco están pintó que el Consejo de Europa lo declaró Itinerario Cultural Europeo en dos mil siete y ojo cuidado que es el primero basado en un personaje literario sin comerlo ni beberlo Cervantes diseñó el mejor plan de marketing turístico de Castilla La Mancha y convirtió el Quijote eres mejor pretexto para darnos una vueltecita en busca del ingenioso hidalgo caminantes de la historia acompañan os con tu lanza Varga antigua flaco súbete a la Historia empezamos nuestra Ruta del Quijote por Alcalá de Henares que tiene todas las papeletas para ser el lugar donde nació Miguel de Cervantes la ciudad está declarada patrimonio de la humanidad tiene la primera ciudad universitaria del mundo conserva uno de los corrales de comedias más antiguos de Europa es el lugar donde cada año se entrega el Premio Cervantes el más importante de las letras españolas pero si los venimos Alcalá es porque según los cervantista más

Voz 1622 01:39 dos aquí está la casa que vio nacer

Voz 3 01:42 a Cervantes si Cervantes nació en Alcalá fue un poco de chiripa la Familia vivían Guadalajara allí una tía suya María Cervantes estaba viviendo un carpe diem con un tal Martin el gitano la mala noticia es que Martín el Gitano que inaugura la buena es que era hijo bastardo del duque del Infantado osea que esto va forrado Ile hacía unos regalados a latía varía Kepa que se avance cebaron fueron felices y trajeron al mundo a Martina de Mendoza una niña que sirvió para que la familia Cervantes consumara el bragueta vamos que los Cervantes estaban forzando a costa de los Mendoza un buen día Martín El Gitano se hartó de rascarse el bolsillo y la Tía María se quedó compuesta y sin novio entonces los Cervantes la aliaron parda ahí demandaron al gitano por olvidarse de que tenía que mantener a Martín a su hija le pedían seiscientos mil maravedíes que pasado a euros es un pastón a pesar de que los Mendoza era muy poderosos y a pesar de que jugaron bastante sucio durante el proceso los Hermández ganaron el juicio el honor de la Tía María quedó a salvo y Martín el Gitano pagó lo que se le pedía huyendo un poquito de los Mendoza los Cervantes se vinieron a Alcalá de Henares con la pasta que le habían sacado a tiene el gitano se compraron la Casa Natal de Cervantes fíjate que bien pensado por qué unos añitos más tarde Cervantes nació en esta casa los Cervantes se quedaron allí otros cuatro años hasta que Papa Cervantes se fue a buscar fortuna a Valladolid pero esto es otra historia

Voz 0738 03:24 soy Eva Jiménez Manero coordinadora del Museo Casa Natal de Cervantes os hablo desde el patio de este lugar tan especial emblemático de la ciudad Alcalá de Henares la casa en la que según los investigadores nació allá por mil quinientos cuarenta y siete Miguel de Cervantes reconectar con Cervantes

Voz 4 03:42 con su época recorriendo las estancias de la casa

Voz 0738 03:45 en las que se recrea con muebles y enseres de la época una casa del siglo XVI pero además el Museo desarrolla una amplia programación cultural talleres para niños para mayores espectáculos para toda la familia de temática cervantina y pequeño mi El vídeo aquí apenas los primeros cuatro años de su vida y desde luego poco podía imaginar que con el tiempo su casa en la casa donde nació y dio sus primeros pasos llegaría a ser un museo muy visitado M conocido actualmente en definitiva te invitamos a conocer nuestro museo ya sabes súbete a la Historia

Voz 1622 04:18 la siguiente parada nuestra Ruta del Quijote es Madrid que ha sido testigo de un montón de episodios en la vida de Cervantes en Madrid Cervantes estudió con un señor que se llamaba Juan López de Hoyos en Madrid Cervantes tuvo una aventura con una mujer casada Anna Franca de Rojas con la que tuvo una cervantista llamada Isabel que era su única hija en Madrid y murió Cervantes en una casa que ya no se conserva en Madrid está enterrado en algún lugar del convento de la

Voz 5 04:42 has Trinitarios descalzas en Madrid Cervantes conoció a una de las mujeres más interesantes del siglo de Oro para hablarnos de esta mujer en ruta los acompaña Esther Sánchez y sus mujeres en ruta

Voz 4 04:57 bueno qué

Voz 1622 04:58 Nos has traído a esta ruta de hoy pues mira

Voz 4 05:00 hoy oirse traído a dos Marías María Rodríguez rival de María Quiñones que fueron dos de las mujeres más interesantes sigue conocidas del Siglo de Oro en mil quinientos ochenta y cinco María Rodríguez se vino a Madrid con su marido que te suena estoy un poquito peor suerte te suena Pedro Madrigal el marido bueno vinieron aquí a probar fortuna como impresores se comprar una casita en la calle Atocha ochenta y cinco y allí mismo se montaron una imprenta

Voz 6 05:27 esto no es una vas lo de Atocha ochenta y cinco este ya verás

Voz 4 05:30 es que es una historia cuando Pedro Madrigal muere en mil quinientos noventa y cuatro a María Rodríguez la viuda selecta El Mundo encima porque en el siglo de oro no se concibe que una mujer viva sola esto es así una mujer siempre tiene que tener la tutela de un hombre por si fuera poco la mujer tiene además prohibido llevar un negocio o incluso alucina ejercer un oficio

Voz 1622 05:52 que una mujer sola no podía trabajar

Voz 4 05:54 exactamente sola no trabajaba la mujer está al margen de la cultura que ni siquiera está bien visto que sepa leer

Voz 6 06:01 sea saque había mucho analfabetismo programas las mujeres que encima

Voz 1622 06:05 estaba mal visto que belleza estaba mal visto a estar

Voz 4 06:08 la limitadísimo así las cosas si quiere sacar la imprenta adelante María Rodríguez tiene que casarse otra vez lo hace en menos que canta un gorrión Colorado vuelve a quedarse viuda que también madre mía pues tenía una suerte esta mujer tremenda cómo se queda sola otra vez el negocio pasa ahora a manos de otro hombre su hijo Pedro aquí aparece la segunda amarilla la segunda María importante de la historia la de Quiñones que se casa competir se inicia en el mundo de la imprenta oye el edad fenomenal fenomenal el nuevo giro en el guión que es bastante previsible porque Pedro Madrigal que le pasa a Pedro Madrigal este hombre

Voz 6 06:46 me basta decir que también se muere se muere su mala se a todos los sobre todo

Voz 4 06:52 los hombres los Pedro se mordía las Marías vivían Pedro se morían así que las dos Marías están viuda citas sin nombre la vista que les lleve el negocio

Voz 7 06:59 el diu dietas y coleando medita si Calanda manitas

Voz 4 07:04 fíjate tú cómo son las cosas en la época David porque como son mujeres ya hemos dicho que las Marías no puede gestionar un negocio no pueden escucha no pueden comprar material ni pueden firmar los libros que imprimen no pueden hacer nada de nada

Voz 6 07:17 todo prohibido tienen todo prohibida en diecisiete pueden firmar sus

Voz 4 07:20 propio libro exactamente sólo pueden trabajar pero ni siquiera trabajar de forma reconocida para poder seguir adelante con el negocio María de Quiñones tiene que casarse otra vez irse fija bueno ya verás tú como les sale pero bueno se fija en Juan de la Cuesta un oficial de la imprenta que daba por ahí de la noche a la mañana por vía matrimonial este Juan de la Cuesta se convierte en propietario del negocio es sólo por calzarse

Voz 1622 07:44 ya es el propietario del gremio diaria del negocio

Voz 4 07:46 vamos en el tipo que da nombre a los libros que imprimen que tiene un rito

Voz 6 07:50 claro claro porque lo de libros son los de Juan de la Cuesta

Voz 4 07:53 los de Juan de la Cuesta que pasaba por ahí y me caso con Mary envía tu que bien pudiera firmo yo los libros

Voz 6 07:58 pero una cosa pensado para ella no

Voz 4 08:01 aunque las que de verdad manejar el cotarro siguen siendo las que verá trabajan las Marías María Rodríguez y María de Quiñones pero es señor firma que esto llegue al alma así estamos cuando Cervantes aparece por allí para encargar que bonito la primera edición del Quijote es bastante probable a ver qué piensas tú con quién Lidia Cervantes sea con las Marías y no con Juan Rocco Juan de la Cuesta

Voz 1622 08:26 el que aparecen todos los libros editó la biografía de Cervantes

Voz 4 08:29 el que da nombre sabes porque creo yo que no lidiaba con él pues porque no andaba allí andaba de parranda le gustan más las mujeres el vino y el juego que el negocio familiar no aparecido este trabaja poquito

Voz 6 08:40 mi estaban dice el espera no pero afirmaba que

Voz 4 08:43 es que están dime llegará el May sin embargo repito el que aparece el Quijote es Juan de la Cuesta El que es el si firmaba él no estaba él no trabajaba pero el firmaron el filme

Voz 6 08:52 va muy bien vía si David sea escritor y de las mujeres

Voz 4 08:56 un buen día María de Quiñones la pobre se queda embarazada Juan de la Cuesta ese gran hombre que hace

Voz 1622 09:01 es cuidar a su hijo con mucho cariño para que no trabajaba

Voz 4 09:04 sí ese sí fenomenal desaparece Se va por patas el elemento sí y aquí vienen nuevos problemas porque como María de Quiñones sigue legalmente casada la ley no permite a las Marías gestionar la imprenta ni su patrimonio porque de quién son del marido de Juan de la Cuesta

Voz 6 09:20 pues hay que no pueden hacer nada tampoco otra vez bloquean varios no aparece no pueden hacer nada

Voz 4 09:25 Juan de la Cuesta de parranda la abandonado con un hijo digestión la imprenta pero no pueden trabajar en fin están en un punto que ni siquiera pueden cobrar las deudas pendientes con la imprenta las deudas no pero eso sí las deudas que ha dejado Juan de la Cuesta estas de juego de mujeres de cositas esta sí tienen que

Voz 6 09:43 pagar las lo hace muy bien pensado está fatal pensar para ellas así eran las reglas del juego para las mujeres insiste

Voz 4 09:52 están las cosas hasta que un día las Marías aparecen con un documento esto son buenas noticias porque Juan de la Cuesta les da amplios poderes a las dos para hacerse cargo de la imprenta bueno por fin pueden cobrar

Voz 1622 10:02 al Guaza derecha Juan de la Cuesta se

Voz 4 10:05 no sé cómo lo consiguieron suena así por fin pueden cobrar insisto pueden crear lo que se les debe eso sí las Marías todavía no firman aún firman con el nombre de Juan de la Cuesta

Voz 1622 10:16 sé que no pero firmaban con la imprenta de Juan

Voz 4 10:18 gusta seguimos se ha conseguido que puedan cobrar que puedan gestionarla pero aún no firman bueno sigamos un poquito más adelante en mil seiscientos veintisiete cuando muere la suegra María Rodríguez la nuera María de Quiñones queda por fin al frente de la imprenta cinco añitos más tarde por fin pueden firmar los trabajos que salen de la imprenta que esto

Voz 6 10:38 eso es un gran logro pues si es un gran logro

Voz 4 10:41 es un grandísimo logró por Cresa imprentas salen nada más y nada menos que obras de Lope de Vega de Calderón de la Barca o del mismísimo Tirso de Molina y eso que te voy a decir una cosa que yo no me lo creo mucho pero hay quien dice que María de quienes no sabía leer

Voz 1622 10:55 a que no sabía leer lleva una imprenta

Voz 4 10:57 esto me sorprendería mucho porque tal dista tan capaz con tan mala suerte tan mal ojo pero tan lista pero bueno hay quien dice que María de Quiñones no sabía leer analfabeta o no como ves David María tiene talento para dar y tomar para dirigir dar continuidad a una de las imprentas más importantes del siglo de Oro y este es nuestro homenaje a dos de las mujeres más importantes y desconocidas de nuestra historia las Marías María Rodríguez y María de Quiñones

Voz 8 11:32 no

Voz 9 11:40 ah

Voz 8 11:49 para

Voz 6 11:59 hola soy Ramón Ramoncín

Voz 0658 12:02 está el Quijote porque es la mejor reflexión que jamás se haya escrito sobre la vida súbete a la historia

Voz 1622 12:11 seguimos avanzando por la Ruta del Quijote de Madrid Nos vamos a Esquivias en la provincia de Toledo el lugar donde se casó Don Miguel esto hay explicarlo Cervantes frustrando la cuarentena es un bala perdida que anda viviendo a tope la noche golfa de Madrid dos ambientes literarios intentando que elevó publiquen La Galatea su primera novela hasta que un buen día la vidas el enreda primero dejen trazaba a Anna Franca de Rojas una tabernera con la que tontería que está casada poco después a Cervantes se le muere uno de sus mejores amigos el poeta Pedro Laínez la viuda Juana Gaitán un poco aquí te pillo aquí te mato se casa con un mozo de veinte años idea jamás Liz para marcharse a su pueblo Esquivias de Jackie Juan alemán Don Was a Cervantes para que de mide y ya que está con lo de la Galatea puede mirar a ver si de publican también un Cancionero inédito de su difunto marido Cervantes coge un alza se planta de Esquivias y nada más bajarse del autobús le da un vistazo con Catalina de Palacios una joven hermosa de diecinueve años así que se quedan Esquivias saber si pilla cacho y sienta la cabeza un mes y medio después en Madrid nace Isabel la hija bastarda de Cervantes osea que no sabemos y Cervantes anda huyendo de Anna Franca o de su marido cornudo que por ahora pasa por padre de la niña y así a lo tonto a lo tonto como quien no quiere la cosa Cervantes y Catalina se casan en la iglesia de la Asunción de Esquivias Visto y no visto es una boda triste porque la familia de la novia está de luto por la muerte del señor Palacios cabeza de familia y porque por lo que sabemos no asisten ni los padres de Cervantes ni la Cervantes vamos que Cervantes está más solo que la una Miguel y Catalina los dos recién casados viven una temporadita en casa de Alonso Quijada un tío de Catalina que se quedó Nino Nino leyendo libros de caballerías y acabó sus días metiéndose a Fraile hay quien dice que el tío Alonso fue quien inspiró el personaje de Don Quijote voy es a casa es la Casa Museo de Cervantes de Esquivias un lugar muy recomendable para conocer un montón de cosas sobre el Quijote en lugares tan importante la vida de Cervantes que Luis Pastrana Marín el más famoso biógrafo de Cervantes dice que sin Esquivias no habría existido el Quijote entre otras cosas porque según dicen en el pueblo en esta Casa Cervantes escribió el primer boceto de las aventuras y desventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

Voz 12 14:38 sí sí

Voz 0649 15:11 desde la historia ansioso y Fernando de Roma tú sabes que yo he tenido mis manos las cartas por las que pudo haber jugado Cervantes o El Quijote trabajaba yo en una fundación Kultury de poste cuando encontraron ningún portalón rehabilitando miedo de una cinta antigua unas Barajas que luego pistas por espectros databan de la época del Quijote poco más son menos de la época de Cervantes con lo cual yo he tenido unas mismas cartas con las que teóricamente mucho suponer pudo haber jugado Cervantes o El Quijote ya lo sabe su a la historia

Voz 14 15:48 soy José Domingo Delgado celeridad de cultura de la Fundación impulsa de Toledo quería contarle la historia de la llamada baraja de Toledo apareció en mil novecientos noventa y ocho una manera fortuita en la demolición de una casa en el centro de Toledo finalidad no es una baraja a la unión de los restos de al menos dos pero posiblemente esta cinco en once cartas está firmada por Felipe ayer una hay pero flamenco contienda en Valencia al que se atribuye una casi completa que se conserva en la Real Academia de Historia lo interesante de la baraja nuestra es que hay una segunda firma en tres de esos naipes se hace referencia a una figura auténticamente mítica y los españoles que hasta ahora se conocía ni un solo ejemplo su producción Se trata de una pero francés con imprenta hay tienda en la sevillana calle Sierpes del que se habla en la Pícara Justina hay que es un auténtico personaje cervantino pues aparece la primera jornada del dichoso nada menos que en el propio Quijote donde Miguel de Cervantes hace desfilar a éste Pierre Pepín o Pierre Pepa junto a legendarios caballeros en el episodio en el que los rebaños se convierten ejércitos concretamente en el capítulo dieciocho en la primera parte ilesa señor de las barandillas de Utrecht en definitiva es un personaje real del Quijote y el que seguramente Cervantes conoce durante su estancia en Sevilla evocando Nos con esto el mundo de tahúres que aparece de Rincón cortadito la fecha de la Barajas de mil quinientos setenta y cuatro hay que recordar que las cajas de siglo XVI son muy escasas Ike el juego de cartas está perseguido directamente con la justicia le interesa

Voz 7 17:13 antes que esta baraja apareció en una casa del centro de Toledo súbete la historia

Voz 1622 17:20 caminantes de la Historia seguimos vagando por la Ruta del Quijote llegamos a Tembleque que aparece mencionado en El Quijote en el capítulo treinta y uno de la segunda parte en un momento en el que Sancho empieza a contar una anécdota si no vale un tema con otro se va por las ramas y cuando dice que estaba segando en Tembleque Don Quijote totalmente en paz sentado le dice por vais ya que habéis vuestro cuanto

Voz 15 17:46 a mí

Voz 1622 17:53 el temple que tiene una plaza mayor de agarra Tech que vienen desde el siglo XVII el del Quijote el Siglo de Oro tan típica típica de La Mancha que la tienen declarada Bien de Interés Cultural da inauguró Felipe IV el Rey pasmado que pasó por aquí en un acto

Voz 6 18:09 pulsión cuando andaba por los veinte añitos

Voz 1622 18:11 con Felipe venían el conde duque de Olivares todo su séquito de grande de España y demás cortesanos y el sin par Tom Francisco de Quevedo que dos ha dejado un diario del viaje cuenta Quevedo que cuando la comitiva llegó a Tembleque era sábado y el concejo les recibió por todo lo alto así como quien no quiere la cosa el alcalde aprovechó para hacerle una

Voz 3 18:31 petición muy especial e do Rei corazón mío Benito tú qué tengo yo que te ya que tasa que igual no

Voz 6 18:36 portaba inaugurar no la plaza que nos saque notó pintora con su estructura cuadrangular con su tres puertas de acceso a sus soportales y corredores de madera su columna de granito y sus paredes de escalada de recién sudó piso de altura que que está Pavel que sí o que no la inauguran Mi Rey Felipe miró a la plaza se quedó ahí con el labio inferior suelto

Voz 1622 18:57 y así como si estuviese pasmado

Voz 6 18:59 por inaugurada la plaza de Tembleque creada en algún lado con la excusa de la inauguración montaron en la plaza Mayor entre otros festejos una desmesura de

Voz 16 19:10 fuego de artificio y una corrida de toros

Voz 6 19:13 uno de los toros era tan bravo que Felipe IV se pasmo en su contemplación y le concedió el animal el privilegio de su gracia pidió solemnemente que le pasaran Soir Cavour se cargó al toro de un disparo

Voz 17 19:27 soy Marta Belenguer para mí el Quijote es común plato de cocido no que Pedro con en la mesa y cuando esto

Voz 18 19:33 lo que yo a las verduras la carne las legumbres

Voz 17 19:35 Tete Tete te asusta porque no te crees capaz de acabar con todo eso pero

Voz 19 19:40 es más poco a pocos ahora no

Voz 17 19:43 a una de sus ingredientes y además empiezas por la sopa que te reconforta y te templa el cuerpo pues al final no puedes más que sentirte satisfecho y pleno porque es que el el Quijote está todo está todo la risa Aldama a las aventuras Hessel castellano a en todo su esplendor AIS que eso depende del Quijote si me hace la boca agua su vete a la historia

Voz 7 20:08 próxima estación

Voz 3 20:09 consuegra en Historia en ruta hemos venido a conocer sus famosos molinos de viento que la han convertido en una de las puertas de la Mancha pero ojo cuidado sabemos que estos molinos no son los gigantes que aparecen en el Quijote porque son del siglo XIX uno de estos molinos el caballero del Verde gabán es el primer Gastro Molino de La Mancha sólo tienes que sentarte pedirte una capita pegar la nariz a una ventana dejar volar la imaginación para ver a Don Quijote a lomos de Rocinante con su armadura ya cuarenta grados a la sombra como banda sonora la canción más famosa de del hombre de la Mancha el musical del tipo

Voz 21 20:58 sí soy un tío de tiro de dos sesenta y dos a uno otro y está ganar

Voz 4 21:19 no

Voz 10 21:23 ha sido muy

Voz 22 22:18 saludos criaturas soy Goyo Jiménez respecto a Don Quijote de la Mancha me gustaría contaros una anécdota que me sucedió precisamente interpretando al personaje en una versión de teatro de calle que esto Face un porrón de años que alguna compañía de gira por diferentes ciudades italianas y tuvo

Voz 1622 22:33 en una actuación en la pieza del Duomo

Voz 22 22:35 toco la torre inclinada a nuestras espaldas bueno pues resulta que tras ser derribado por los molinos hubiese conocido capítulo yo me levanté el suelo intente enderezar menos en ocurrió me vino a la cabeza que sería muy divertido tomar la torre como referencia hay que dormir inclinado el público pues pese a provenir de muy diversos países entendió perfectamente belga aquí y me lo agradeció con una gran ovación un llevó precisamente por ese aplauso por no sé qué prurito profesional continúe toda la función casi hora y media más en esa postura era cualquier cosa menos cómoda desde entonces cada vez que tengo una lumbalgia lateral me acuerdo inevitablemente del ingenioso hidalgo de La Mancha

Voz 3 23:08 venga súbete la historia y en esta particular Ruta de Don Quijote dejamos Consuegra llegamos a Puerto Lápice es un escenario cien por cien quijotesco porque según el propio Cervantes Don Quijote vivió aquí una de sus

Voz 1622 23:30 primeras aventuras

Voz 3 23:33 aunque la primera aventura que día vino fue la del Puerto Lápice otros dicen que la de los molinos de tiempo después de lo de los molinos un maltrecho Don Quijote

Voz 1622 23:42 qué le dice a Sancho que vayan hacia Puerto

Voz 3 23:45 ápice porque allí no era posible dejar de muchos y diversos aventuras por ser lugar muy pasajero

Voz 1622 23:52 mal Puerto Lápice está en la carretera de Andalucía en el Siglo de Oro esta vía unía la Corte con los puerto de Sevilla I de Cádiz no te digo na por Puerto Lápice pasaba también la antigua ruta entre Toledo y Murcia así que quedaba en un cruce de caminos muy transitado desde tiempo inmemorial Puerto Lápice ha recibido con los brazos abiertos a caminantes a Mercaderes emperadores cómicos aristócratas clérigos pícaros Boza de partivo letrados ya hasta escritores a Alejandro Dumas el autor de Los tres mosqueteros paró a comer en Puerto

Voz 23 24:26 dice tema aquella célebre posada en que el Rey de los caballeros andantes encontró aquellas dos pues las mozas que él tomó por unas señoritas

Voz 1622 24:35 en Puerto Lápice todo el mundo está convencido de que en una de sus ventas Don Quijote Se armó Caballero cuando Azorín escribió su Ruta de Don Quijote conoció en Puerto Lápice al médico del lugar que le confesó que había pasado años buscando aquella famosa venta hasta que dio con ella a la salida del pueblo Azorín le acompañó a ver lo que quedaba de aquella aventura una ruinas inmensas de lo que pudo ser la venta en la que Don Alonso Quijano veló sus armas bajo la luz

Voz 3 25:03 hice convirtió en Don Quijote de la Mancha caballero andante ocurrió en Puerto Lápice

Voz 24 25:38 tímidos sonase favorito del Quijote es sin duda Don Quijote Don Quijote básicamente es lo más parecido a un cómico no él se dedica a cuestionar el poder social establecido de gigante los demás

Voz 7 25:48 lo voy molinos de viento y tiene a su tenemos ancho panza que a día de hoy me parece que es más bien la censura por eso me quedo con Don Quijote Juve la Historia

Voz 1622 25:59 caminantes de la historia la siguiente parada nuestra Ruta del Quijote es Alcázar de San Juan gracias a su posición estratégica Alcázar es uno de los mayores centros ferroviarios de toda España pero si hay algo que ha dado fama Alcázar de San Juan es su rivalidad con Alcalá de Henares porque Alcázar tiene una partida de bautismo de un Miguel de Cervantes Saavedra que cuestiona la veracidad de la partida de Alcalá de Henares

Voz 3 26:33 y para hablarnos de este espinoso asunto hemos pedido a un amigo que nos acompañe Emilio Gavira actor que lleva toda su vida viviendo en Alcázar hola Emilio de dónde

Voz 1622 26:42 hace esta polémica pues mire

Voz 25 26:45 a esta polémica viene simplemente yo me voy a limitar a contaros un hecho cierto que en el archivo de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan se guarda como oro en paño la partida de bautismo de un hijo de Blas de Cervantes Saavedra de Catalina al que bautizaron un nueve de noviembre de mil quinientos cuarenta y siete con el nombre de Miguel esto como es lógico nos hace sospechar que este Hinault el de Alcalá bueno es podrías son una sospecha simple que es el Miguel de Cervantes Saavedra que escribió el Quijote o no

Voz 6 27:24 bueno es una sospecha no es una sospecha no

Voz 25 27:27 puede no ser pero habría que ver porque el de Alcalá es el de Alcázar de San Juan no es bueno por si el nombre del padre Blas Cervantes Saavedra no fuera suficiente vamos con otra prueba muy sencilla en el prólogo de las Novelas ejemplares publicada en mil seiscientos trece quedaos con la fecha Cervantes dice que tiene cincuenta y cinco años

Voz 4 27:51 si hubiera nacido en Alcalá en mil

Voz 25 27:53 quinientos cuarenta y siete tendría sesenta y seis años cuando publicó este libro que no

Voz 6 27:58 puede ser pero ojo cuidado

Voz 25 28:00 te molestas en restar la fecha de las Novelas ejemplares mil seiscientos trece menos la edad de Cervantes cincuenta y cinco el resultado es mil quinientos cincuenta y ocho que sorprendentemente coincide con la fecha de la partida de bautismo de Alcázar de San Juan Corazón de La Mancha por otra parte

Voz 6 28:19 por otra parte ves desde aquí refuta efectivamente a las cuentas sale exacto

Voz 25 28:24 pero para que no digan que me dejo llevar por la pasión de mi tierra que decir que hay un par de datos fundamentales a favor de la tesis de Alcalá bueno se trata del libro de redención de cautivos en Argel que es el libro del rescate de los Padres Trinitarios que por hoy bueno que pagaron la fianza de Cervantes y un documento llamado a Gárate que vienen curvas información hecha en Argel a solicitud de Miguel de Cervantes acerca de los servicios y padecimientos prestados is sufridos por él mismo todo esto firma nombre así se llama en los dos casos se dice que Cervantes es natural de Alcalá de Henares para mar oé y bueno con esto de este libro este documento la cosa está empatado ero o activamente ha habido un giro sorprendente el apellido Cervantes es tan habitual en la zona que siempre se ha sospechado que podía haber varios Miguel de Cervantes y la prueba se encontró hace un par de años en el Archivo General de Simancas que nada eh en una carta enviada por Juan de Austria a su hermanastro el ilustre Rey Felipe II de adjunta una relación de más de cuatrocientos soldados que han participado en la batalla de Lepanto en esta lista de reconocimiento de méritos de los soldados de Lepanto aparecen dos Miguel de Cervantes no los dos estuvieron el Lepanto

Voz 26 29:50 el media

Voz 4 29:52 del total eso eh

Voz 25 29:55 eh ahora cuál de los Tor Cervantes estuvo preso en Argel cuál de los dos escribió El Quijote pudo ser de que el de Alcalá estuviera preso en Argel y que al del ALCA Alcázar estuviera mientras tanto escribiendo el Quijote lo que está claro es que la vida de Cervantes o de los dos Cervantes tiene más sombras que luces y que todavía queda mucho pero que mucho mucho mucho por

Voz 6 30:19 investigar pues muchísimas gracias

Voz 27 30:23 buenos días

Voz 1622 30:29 es nuestra Ruta del Quijote llegamos a Campo de Criptana aquí podemos ver esta vez sí los legendarios molinos de viento centenario de Don Quijote los que confundió con gigantes la imagen más famosa de la mancha la postal más típica de la Ruta de Don Quijote se conservan diez de los treinta y dos molinos que había tres son del siglo XVI todavía mantienen sus mecanismos originales los demás son del siglo XX uno de estos molinos es un museo dedicado a la hija más famosa del pueblo Sara Montiel otra mujer en ruta que nuestra Esther Sánchez

Voz 28 31:06 ah

Voz 29 31:12 sí sí

Voz 30 31:17 fumar es un placer

Voz 4 31:20 G

Voz 31 31:23 sense of noise pero

Voz 4 31:29 Hall hombre quién yo quiero pues si David Sara Montiel es una institución un icono nacional la estrella más rutilante de los años cincuenta me encanta la rutilante

Voz 1622 31:39 no estaba triunfando puerta

Voz 4 31:42 Don Hollywood gracias a Veracruz que había rodado junto a Gary Cooper con el que se dice se cuenta se rumorea que hubo pues más que trabajo ya sabes aunque vivía en América Sarita venía a España de vacaciones y un buen día en Barcelona hay con los calçots recibió una llamada de su buen amigo Juan de Orduña director de cine Orduña le proponía rodar El último cuplé un melodrama musical que recreaba los tiempos de la zarzuela la copla y el cuplé en el que Sara Montiel interpretaba a María Luján una antigua cupletista venida a menos que muere en el escenario mientras canta su último cuplé

Voz 6 32:16 bueno esto es melodrama puro

Voz 4 32:19 esa te digo la verdad no le apetecía mucho pero más por buena amiga que por dinero o eso dicen acepto mira el rodaje debió de ser para verlo todo un show el presupuesto era más bien tirando a Tritón dicen que los escenarios eran de cartón piedra y algunos vestidos estaban hechos de papel

Voz 1622 32:35 madre mía de papel

Voz 4 32:37 lo habitual en los rodajes de la época era que las actrices famosas pusiera en la cara y las canciones las doblara pues una cantante famosa pero en el último cuplé no pudo ser dicen que estaba previsto que Lapique doblará Sara Montiel dicen que Orduña se quedó sin dinerito para pagar a la cantante dice también que la Piqué se negó a cantar sino le daba el parné por adelantado dice el de aquella que ya querías delito por si acaso dicen que Orduña le pidió a Sara que por favor por favor por favor canta un poquito dicen que ella dijo que eran ahí ella además que nunca había cantado fuera de la ducha pero esta vez mira tú le echó morro se claros gaznate y acepto dicen que como Sarita no tenía voz como yo ahora mismo tuvieron que ajustar las partituras dice que cada ensayo Sara le pedí al pianista que bajará un poquitito más las notas dicen que el pianista dijo vivimos

Voz 6 33:28 cuando vuelve a tener que sentarme debajo del piano no podía bajar más

Voz 4 33:34 las a fuerza de bajar bajar el tono es una voz ronca inimitable muy lejos de esa voz dulce de la época que tanto gustaba en aquellos tiempos

Voz 6 33:43 le salió la voz de Sara Montiel clave de Sara Montiel pero

Voz 4 33:45 mira triunfo vaya sí triunfó el último cuplé fue un taquillazo de los que pasan a la historia batió todos los récord de permanencia de recaudación de fin español además la banda sonora se vendió como churros Sara Montiel saltaba directa al estrellato ahora además de actriz era cantante de éxito como te quedas

Voz 6 34:06 lo tenía todo no actuaba en Hollywood vendía discos pero tener

Voz 4 34:11 está con los más grandes bueno bueno claro con todo esto ambas de una folclórica les sentó pues muy malamente

Voz 6 34:16 que se lo dos las celos que estaban Rojas

Voz 4 34:19 se irá dicen que Raquel Meyer dijo vamos por favor además de invitarme y cantar mis canciones tienen voz de sereno dicen que dijo

Voz 1622 34:28 eso dijo que tenía que marcharse envidiada más le

Voz 4 34:30 picara a quién le picara la vote sereno de Sara Montiel dejó todo el mundo como lo dejó pues tópico Cuetos escueto boquiabierta les dejó después del éxito llegó subsiguientes peliculón La Violeta era que la convirtió en la figura mejor pagada de fin español y como cantante no se quedó corta llegó dicen a superar en ventas mundiales a figuras como Frank Sinatra el mismísimo Elvis Presley casi

Voz 1 34:58 como tenis

Voz 1622 34:59 esto en ruta llegamos a El Toboso la población que más veces se cita en El Quijote gracias a la sin par Dulcinea en El Toboso son tan conscientes de que la realidad y la ficción se confunde de del Quijote que aunque parezca mentira se puede visitar la verdadera Casa de Dulcinea del Toboso el museo recrea un caserón manchego del siglo XVI que te transporta a los tiempos en que Don Quijote se quejaba del juicio

Voz 3 35:25 de mi mayor amargura conserva en la Garda

Voz 1622 35:28 The se pisaba la uva la almazara para demoler la aceituna y el palomar de dónde salía al un Palomino de añadidura Ashton Ésta fue la casa de Ana Martínez Zarco de Morales la dulce Ana vecina de El Toboso Seur una tradición local la dulce Ana inspiró a Cervantes para crear a la inmortal Dulcinea en este punto la historia se bifurca Khan tres teorías unos dicen que a Cervantes se le fue la mano con los impuestos que es lo más probable cuando era recaudador otros que les tuvo tirando los tejos a la dulce Ana y otros que lejos de tirarle los tejos se reía de sus ínfulas de aristócrata rural vamos una manera fina de llamar la camiseta el caso es que los todos ellos todos a una o los parientes de la dulce Ana le dieron un baño a Cervantes lo del baño también tiene tres teorías uno dicen que le tiraron al pilón que es lo más probable otros dicen que le ajustaron las cuentas en formato apareamiento y otros que le dieron un escarmiento manteado le con no a Sancho Panza en la venta resumiendo Cervantes se pasó de listo hilos del Toboso se tomaron la justicia por su mano total que Cervantes harto de estos señores y de los humos de la dulce Ana y afiló el lado más satírico de su pluma para vengarse y crear un personaje inolvidable una princesa con la mejor mano de la Mancha para salvar cerdos Dulcinea del Toboso

Voz 32 36:47 no

Voz 33 37:15 solía bibliotecaria del Museo Cervantino de El Toboso mi trabajo consiste redimir catalogar gestionar las joyas bibliográficas que nos donan personalidades e instituciones de todo el mundo este museo es un homenaje continuo a lado damas universal de dar Miguel de Cervantes nació en los años veinte del siglo pasado y se compone de más de seiscientos ejemplares de Don Quijote de la Mancha en más de setenta lenguas diferentes muchos de ellos con el valor añadido están firmados por personalidades importantes del mundo de la política la literatura e incluso Dell'Atte yo les invito a visitar pues Espinar y contagiarse del espíritu cervantino vivo en El Toboso en nuestra Musée

Voz 10 38:00 eh

Voz 1622 38:06 si hiciéramos un ranking con las frases más famosas del Quijote una de ellas sería sin duda

Voz 3 38:11 con la Iglesia hemos topado una frase

Voz 1622 38:13 servía el que utilizamos para decir que la iglesia o cualquier otra autoridad nos toca las narices pero la frase con la Iglesia hemos topado no aparece en el Quijote o al menos no exactamente así como tantas veces ocurre la cita está sospechosa y convenientemente tergiversada si nos atenemos al original en el capítulo IX de la segunda parte lo que se dice

Voz 3 38:34 habiendo rondó los cientos pasos vio una gran torre y luego conoció que el tal edificio no era la Iglesia principal del pueblo

Voz 1622 38:43 vamos que don Quijote trata de encontrar en El Toboso el Palacio de Dulcinea está confundido por la noche cruzo un cementerio muerto de miedo y entonces encuentra la pared de la iglesia ya hay respira aliviado culo

Voz 34 38:57 necesitamos amigo Sancho ya lo veo yp lega a Dios que no de Bosco nuestra sepultura que no es buena señal andar por los ministerios

Voz 1622 39:07 ya es hora Ésta es la iglesia de San Antonio Abad la joya más valiosa del patrimonio del Toboso después de Dulcinea que está declarada Bien de Interés Cultural

Voz 6 39:18 Dulcinea no la Iglesia

Voz 35 39:48 vamos

Voz 1622 39:54 seguimos recorriendo la Ruta del Quijote cuando llegamos a Argamasilla de Alba que de verdad de la buena parece el lugar de la Mancha al final de la primera parte del Quijote Cervantes publica los poemas de los Académicos de la Argamasilla lugar de La Mancha ya insinuaba Cervantes acaso nos estaba de cuando una pista es casualidad que el libro empiece y termine hablando de un lugar de La Mancha eh este detalle siempre se ha puesto encima de la mesa para dar la razón a los que piensan que Argamasilla es el lugar de la Mancha cuando Cervantes estaba metido de lleno en la segunda parte del Quijote se público el apócrifo de Avellaneda en el que se dice claramente que Don Quijote eh

Voz 6 40:35 es un Hidalgo del Arga mesilla él

Voz 1622 40:39 fíjate que a Cervantes le pareció muy malamente que le plagiar han el personaje

Voz 3 40:44 dijo no sólo se quejó sino que consiguió incorpora

Voz 1622 40:47 dar la el relato de Avellaneda a la historia del Quijote pero no dijo nada de la patria chica de nuestro caballero andante así que podemos concluir que este silencio le delata según cuenta la tradición local si Cervantes no quería acordarse de Argamasilla es porque estuvo aquí prisionero en la Cueva de Medrano la misma tradición dice que fue aquí en esta cueva Hinault en la cárcel de Sevilla donde se gestaron las aventuras del ingenioso hidalgo como todo esto es un lío hemos llamado a la madrina del programa para que venga iluminar nos ya sacarnos de dudas nos ponemos de rodillas para recibir a Nieves Concostrina

Voz 27 41:25 yo me han comentado que ustedes Rodin claro pero no no muchas

Voz 1626 41:29 decía compañero por la invitación pero yo soy lo que soy

Voz 6 41:32 bueno me está como vosotros pero ya sabes que para nosotros siempre ha sido una gran inspiración

Voz 27 41:38 yo suelo exploración muy gamberro

Voz 6 41:43 ah pues no agradezco entonces que esto esto de El Quijote en lugar de La Mancha ahí de Argamasilla de Alba no

Voz 1626 41:49 por eso pues no se han puesto de acuerdo los cervantista dos siglos nos vamos a poner de acuerdo ahora es absolutamente imposible yo creo que esto es un lío tremendo yo creo además que todo creencia mía Amy a mí me nadie más no no hay no hay nada a lo que agarrarse yo creo sencillamente que en todo es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer lugar de La Mancha Cervantes hizo y donde lo pongo que se ir a la cárcel y me da igual he estado en tantas pero claro como en este país no gusta una polémica todo no pues claro a partir de ahí que te den en primero al pobre no le hacen ni puñetero caso y luego cuando se decide en hacerle caso ya es a discutir si se rascó una oreja camino de tal venta o si no se rascó sin los duelos y quebrantos es tal au sino es tal si estuvo en esta cárcel los fue en tal otras y se inspiró el Quijote en esta o en o en la de más allá si en lugar de la Mancha yo creo que esto era por discutir porque lo cervantista tiene que discutir sino discuten

Voz 36 42:56 que ya entonces de la Cueva de Medrano

Voz 1622 42:58 bueno es tú tú qué crees

Voz 6 43:01 yo tengo yo de Cervantes no me creo nada pero si conocen la trama

Voz 1626 43:06 eso sí que estuvo allí así dicen ibicenca de hecho no va a Azorín y Rubén Darío dieron por hecho cuando estuvieron allí en el tercer centenario de la publicación del Quijote dieron por hecho por supuesto que allí estuvo Cervantes pero bueno es que como esto grabando un bando creía que si otro bando creía que no bueno pues como Azorín muy Rubén Dario estaba en el bando de los crean que sí pues lo defendían a muerte no yo además que estado allí en Argamasilla estado en la Cueva de Medrano estado allá abajo que visto como está representado todo el el cepo en el que se supone que estuvo encadenado el que tuvo encadenó observatorio dijo y aguantó bien es imposible fue en realidad este original han porque que según contó Rubén Darío además en un artículo que publica en La Nación este pueblo usaron unas unas abuela la Tía Martina creo que llamaba para hacer arrope y lo lo echaron al fuego y Rubén Darío dijo que viajar Pía que usó el cepo donde estuvo encadenado ya digo que pasen por aquí un rato y ya se fue convencido de que sería el cepo de de de dónde había estado encadenado eh Cervantes no si la bueno el cepo no espero la cadena seguro que es la cadena que estuvo desbordado en la final vamos estamos segurísimo de esa vamos con tanta tontería no desde luego que sabe lo que diría si levantara la cabeza más valdría haber cuidado Mi huesos a él estará discutiendo de tanta chorrada sobre si fue esta cárcel este pueblo este sitio sí tuve tantas novias au o tantas otras exactamente no sabes dónde está aquel avisó cuidado nada

Voz 27 44:46 tanto vida no se le cuidó

Voz 36 44:49 en muertos el empezó a cuidar casi un siglo después de morir con lo cual eso lo lo lo interesante también

Voz 1626 44:54 sí claro cuando ya se lo había cuando ya lo habían lo habían perdido

Voz 4 44:58 ver en vida no son lo cuidaron sino que además

Voz 1626 45:00 el hombre se tiene que buscar cómo lo cuento su propio seguro de decesos haciéndose hermano profeso de la Orden Trinitarios porque al menos al morirse no tenían un maldito duro ir al menos así les salía gratis en el entierro no en en el convento de las unitarias porque literalmente no tenía donde caerse muerto y cuando él muere ya se había traducido El Quijote a varios idiomas que nos quejamos a los criterios de nos morimos de hambre no te quiero

Voz 27 45:26 tras una larga tradición no sólo se ha traducido en Inglaterra ya le están representa claro

Voz 1626 45:33 en este hombre estaba ahí en pleno sin carbón para el brasero era el hombre no entonces claro hizo bueno primeros sometió a a hermano trinitario no era una costumbre estos de la Orden Tercera que hacían mucho los veinte días antes dice punto en Cascais propia Moyá profesar del todo y así por lo menos tengo una

Voz 27 45:54 tengo un lote eh

Voz 1626 45:57 pero vamos dos misas dos no transmisor del alma que pidió porque no había cuartos para más inri una lápida nada absolutamente nada vamos estamos discutiendo sobre de Alba

Voz 27 46:12 era un lugar de La Mancha

Voz 6 46:16 bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos iremos a Argamasilla busca

Voz 27 46:21 prueba ya la cuenta pero se podía cadena yo quiero verlo gracias buenas bueno peli gracias a vosotros

Voz 0658 47:03 soy César Camino iraquí

Voz 38 47:05 os voy a contar que mi pasaje favorito del Quijote y es la cueva de Montesinos cuando Don Quijote se mete en la cueva es un acuerdo que están en la provincia de Albacete al lado de las unas de Ruidera se queda dormido en la cueva y ahí tiene unos sueños alucinante sueña con unos prados con un castillo con y a mí siempre me ha parecido parecido a un viaje de setas de hecho lo cuando estaba leyendo aquel episodio siempre he pensado que estaba escrito especialmente para mí así que hay os dejo leeros el PP Llodio súbete al

Voz 10 47:36 Doria

Voz 16 47:40 llegamos a Villanueva de los Infantes uno de los pueblos más bonitos pero bonito de Castilla La Mancha es la sede de la Orden de Santiago capital del Campo de Montiel tiene más de ciento cincuenta edificios protegidos doscientos cincuenta escudos de armas casas señoriales a tutiplén patios manchegos a Cascorro muchas referencias al Quijote allá por el año dos mil cuatro un equipo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid convirtió Villanueva de los Infantes en ese lugar

Voz 1622 48:10 de la Mancha se volvieron locos aplicar

Voz 16 48:13 tanto el método científico pero su estudio ha levantado ampollas entre los cervantista ahora que los de la compló están tan seguros de su estudio que ofrecen cinco mil euros de recompensa al que demuestre que Villanueva de los Infantes no es el pueblo

Voz 1622 48:30 Quijote pero sí nos gusta Villanueva es por qué Quevedo

Voz 16 48:33 se decidió venir a morirse aquí no descubrimos nada nuevo si decimos que Quevedo era un tipo brillante burlón satírico que metió caña a diestro y siniestro Toni Koji tranco tenía los pies así torcido como para dentro y un carácter de mil demonios fumaba como un Carretero hubiera sido a las tabernas y a los lupanar en tiempos de Felipe III fue secretario del Duque de Osuna con el que se metió más de julio cuando Osuna cayó en desgracia arrastró a Quevedo al exilio a Felipe III de dio por morirse Felipe IV se puso en el trono y la suerte de que ver

Voz 1622 49:08 no cambió de la noche a la mañana porque con Felipe

Voz 16 49:11 eh llegaba su valido el conde duque de Olivares y Quevedo le escribió para pedirle la libertad así empezó una relación entre estos dos personas lazos a Olivares le interesaba tener a Quevedo en su bando porque más valía tenerle de amigo que de enemigo Quevedo confiaba tanto en la política del nuevo Gobierno que llegó a ser secretario de Felipe IV lo de las juergas cachondeo si correría pues fue de corrido porque vamos a Felipe IV una juerga con la lápiz por desgracia el Gobierno de Olivares fue muy polémico en lo militar en lo político en lo corrupto y Quevedo fiel a su espíritu crítico se dejó llevar por ejemplo

Voz 1622 49:49 los le dedicó una frase que debería estar

Voz 16 49:51 en todos los manuales de cómo burlar la censura

Voz 0660 49:54 quiero a Libia del Rey del trabajo y la fatiga de su cargo el conde duque de Olivares es un ladrón pues le quita el honor el orgullo y los frutos de ese cargo es decir el tiraba la piedra y esconde a la mano

Voz 16 50:06 un buen día disimuladamente Quevedo colocó debajo de la servilleta del Rey una carta en la que le rogaba que tomara las riendas del país Olivares que siempre fue desmesurado se sintió aludido y reaccionó a las críticas

Voz 1622 50:19 o ordenando que detuvieran a Quevedo sin

Voz 16 50:22 apenas darle tiempo de vestirse le sacaron de su casa hice lo llevaron a donar al convento leonés de San Marcos que hoy es un parador engaña así que por allí cuidado allí en una celda húmeda se pasó cuatro añitos

Voz 1622 50:36 a la caída de Olivares a salir de la cárcel

Voz 16 50:38 Quevedo ya era un anciano achacó perdido Se retiró a la Torre de Juan Abad ya falta de médico y botica se vino a Villanueva de los Infantes al Convento de Santo Domingo desde su celda en el claustro del convento podía llegar al coro de la iglesia para oír misa pero ni por esas su salud empeoró dicen que de disentería o de un cáncer de pulmón quién sabe cuando ya estaba muy malamente de lo suyo un amigo le preguntó cuánto iba a pagar a los músicos que según la costumbre analizarían su funeral iba a Quevedo y se pone a la

Voz 0660 51:11 música pague la quién le oyera que yo no estaré en condiciones de perder el compás Genio y figura

Voz 0658 51:18 poco después le dio por Morizet los dominicos

Voz 1622 51:20 la nueva conservan la cama y colgado de la pared Un son

Voz 16 51:24 de toque Quevedo escribió durante sus últimos días que termina

Voz 0658 51:28 yo llegué robada pues me bien previene

Voz 16 51:30 oye mira agradecido no asustado

Voz 0658 51:33 mi vida cabe

Voz 40 51:40 soy Javier Villanueva de agrupación de cooperativas agrícolas el mejor vino el mejor aceite y el mejor queso del mundo están en la Ruta del Quijote súbete a la Historia

Voz 2 51:54 no

Voz 1 51:56 sí o sí

Voz 6 51:58 no da para más Juan Aranaz cabalga a lomos de su mesa de mezclas para luchar contra

Voz 3 52:03 dinos de viento distorsiones y otras clases de gigante

Voz 6 52:05 sí aquí con los micrófonos a modo de espada dando sin razones y desvaneciendo agravios Botello y Esther Sánchez

Voz 43 53:21 no

Voz 44 53:35 a a

Voz 43 54:19 sí