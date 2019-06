La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote. Mujeres en Ruta

Voz 1622 00:00 la siguiente parada nuestra Ruta del Quijote es Madrid que ha sido testigo de un montón de episodios en la vida de Cervantes en Madrid Cervantes estudió con un señor que se llamaba Juan López de Hoyos en Madrid Cervantes tuvo una aventura con una mujer casada Anna Franca de Rojas con la que tuvo una cervantista llamada Isabel que era su única hija en Madrid murió Cervantes en una casa que ya no se conserva en Madrid está enterrado en algún lugar del convento de

Voz 1 00:23 has Trinitarios descalzas en Madrid Cervantes conoció a una de las mujeres más interesantes del siglo de Oro para hablarnos de esta mujer en ruta los acompaña Esther Sánchez y sus mujeres en ruta

Voz 2 00:37 sí bueno que no sea

Voz 3 00:39 traído a esta ruta de hoy pues mira David

Voz 2 00:42 hoy ese traído dos Marías María Rodríguez rival de María Quiñones que fueron dos de las mujeres más interesantes y desconocidas del Siglo de Oro en mil quinientos ochenta y cinco María Rodríguez se vino a Madrid con su marido que te suena historia un poquito peor suerte suelen Pedro Madrigal el marido bueno vinieron aquí a probar fortuna como impresores se comprar una casita en la calle Atocha ochenta y cinco y allí mismo se montaron una imprenta

Voz 3 01:08 esto no es una vas lo de ochenta y cinco este ya verás

Voz 2 01:11 es que es una historia cuando Pedro Madrigal muere en mil quinientos noventa y cuatro a María Rodríguez la viuda seleçao el mundo encima porque en el siglo de oro no se concibe que una mujer viva sola esto es así una mujer siempre tiene que tener la tutela de un hombre por si fuera poco la mujer tiene además prohibido llevar un negocio o incluso alucina ejercer un oficio

Voz 3 01:33 en una mujer sola no podía trabajar

Voz 2 01:36 exactamente sola no trabajaba la mujer está tan al margen de la cultura que ni siquiera está bien visto que sepan

Voz 3 01:42 ver saque había mucho a las mujeres es que encima estaba mal visto

Voz 2 01:47 estaba mal visto estaba limitadísimo así las cosas si quiere sacar la imprenta delante María Rodríguez tiene que casarse otra vez lo hace en menos que canta un gorrión Colorado vuelve a quedarse viuda que también madre mía pues tenía una suerte esta mujer tremenda cómo se queda sola otra vez el negocio pasa ahora a manos de otro hombre su hijo Pedro aquí aparece la segunda amarilla la segunda amarilla importante de la historia la de Quiñones que se casa con Camper se inicie en el mundo de la imprenta oye el edad fenomenal fenomenal El nuevo giro en el guión es bastante previsible porque Pedro Madrigal

Voz 3 02:25 qué le pasa a Pedro Madrigal este hombre no me basta decir que también se muere se muere se mala se se voy a todos los hombres todos los sombreros Pedro se morían las Marías vivían los pero se morían

Voz 2 02:36 así que las dos Marías están viuda citas sin nombre la vista que les lleve el negocio

Voz 4 02:41 la viuda coleando

Voz 2 02:43 casi coleando bonitas fíjate tú cómo son las cosas en la época David porque como son mujeres ya hemos dicho que las Marías no puede gestionar un negocio no pueden escucha no pueden comprar material ni pueden firmar los libros que imprime que no pueden hacer nada de nada todo prohibido tienen todo prohibido me dice que me pueden firmar sus propios libros exactamente sólo pueden trabajar pero ni siquiera trabajar de forma reconocida para poder seguir adelante el negocio María de Quiñones tiene que casarse otra vez irse fija bueno ya verás tú como les sale pero bueno se fija en Juan de la Cuesta uno el de la imprenta que andaba por ahí de la noche a la mañana por vía matrimonial este Juan de la Cuesta se convierte en propietario del negocio si algo porque ya es el propietario del negocio vamos en el tipo que da nombre a los libros que imprimen

Voz 3 03:30 quién erudito claro claro porque lo libros son los de Juan de la Cuesta Juan

Voz 2 03:34 la cuesta que este hombre pasaba por ahí y me caso con Mary envía tu qué bien afirmo firmo yo los libros

Voz 3 03:38 es una cosa pensado para ella no

Voz 2 03:42 aunque las que de verdad manejar el cotarro siguen siendo las que Debra trabajan las Marías María Rodríguez María de Quiñones pero el señor firma que esto llega al alma así estamos cuando Cervantes aparece por allí para encargar que bonito la primera edición del Quijote es bastante probable a ver qué piensas tú con quién Lidia Cervantes sea con las Marías

Voz 3 04:05 no con Juan Mónaco Juan de la Cuesta que es el que aparece en todos los libros editó la biografía de Cervantes

Voz 2 04:10 el que da nombre sabes porque creo yo que no lidiaba con él pues porque no andaba allí andaba de parranda le gustan más las mujeres el vino y el juego que el negocio familiar este trabajaba poquito mi estaba esperando no pero afirmaba que es que está a me llegará el máis sin embargo repito el que aparece en el Quijote es Juan de la Cuesta El que es el si firmaba él no estaba él no trabajaba pero el firmaron el filme va muy bien así David se ha escrito la historia de las mujeres Un buen día María de Quiñones la pobre se queda embarazada Juan de la Cuesta ese gran hombre que hace pues cuidar a su hijo con mucho cariño no trabajaba si ese si fenomenal desaparece Se va por patas el elemento sí y aquí vienen nuevos problemas porque como María de Quiñones sigue legalmente casada la ley no permite a las Marías generar la imprenta ni su patrimonio por qué de quién son del marido de Juan de la Cuesta

Voz 3 05:01 pues aquí no puede hacer nada tampoco otra vez bloqueada marinos no aparece no pueden hacer nada

Voz 2 05:06 Juan de la Cuesta de parranda la abandonado con un hijo no han digestión la imprenta pero no pueden trabajar en fin están un punto que ni siquiera pueden cobrar las deudas pendientes con la imprenta las deudas no pero eso sí las deudas que ha dejado Juan de la Cuesta estas de juego de mujeres de cositas esta sí tienen que para

Voz 3 05:24 a las hace muy bien está está fatal pensar para ellas así eran las reglas del juego para las mujeres insiste

Voz 2 05:33 así están las cosas hasta que un día las Marías aparecen con un documento esto son buenas noticias porque Juan de la Cuesta les da amplios poderes a las dos para hacerse cargo de la imprenta bueno por fin pueden cobrar derecha Juan de la Cuesta así no sé cómo lo consiguieron buena así por fin pueden cobrar insisto pueden crear lo que se les debe es sí las Marías todavía no firman aún firman con el nombre de Juan de la Cuesta

Voz 3 05:57 estafa pero firmaban con la imprenta de Juan de la Cruz

Voz 2 06:00 hay seguimos se ha conseguido que puedan cobrar que puedan gestionarla pero aún no firman bueno sigamos un poquito más adelante en mil seiscientos veintisiete cuando muere la suegra María Rodríguez la nuera María de Quiñones queda por fin al frente de la imprenta Hi5 añitos más tarde por fin pueden firmar los trabajos que salen de la imprenta que esto es un gran logro

Voz 5 06:21 pues sí es un gran logro grandísimo logró porque

Voz 2 06:23 la imprentas salen nada más y nada menos que obras de Lope de Vega de Calderón de la Barca o del mismísimo Tirso de Molina y eso que te voy a decir una cosa que yo no me lo creo mucho pero hay quien dice que María de quienes no sabía leer

Voz 3 06:36 a que no sabía leer y lleva una imprenta a mí