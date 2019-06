La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote. Fernando Romay

hola amantes de la historia eso y Fernando roman tú sabes que yo he tenido la misma danos las cartas pues las que pude haber jugado Cervantes o El Quijote trabajaba yo en una fundación Kultury de poste cuando encontraron ningún portalón rehabilitando miedo una cinta antigua unas baraja es que luego pista es por expertos databan de la época del Quijote poco menos de la época de Cervantes con lo cual yo he tenido unas mismas cartas con las que teóricamente muchos supone pudo haber jugado Cervantes o El Quijote ya lo sabe su veta la Historia

Voz 1

00:37

soy José Domingo Delgado el área de Cultura de la Fundación impulsa de Toledo quería contar la historia de la llamada barajar Toledo apareció en mil novecientos noventa y ocho de manera fortuita en la demolición de una casa en el centro de Toledo en realidad no es una baraja Piedad la unión de los restos de al menos dos pero posible esta cinco en once cartas está firmada por Felipe ayer una pero flamenco contienda en Valencia al que se atribuye una casi completa que se conserva en la Real Academia de la Historia lo interesante de la baraja nuestra es que hay una segunda firma en tres de esos naipes se hace referencia a una figura auténticamente mítica y los españoles que hasta ahora se conocía ni un solo ejemplo su producción se trata de una pero francés con imprenta entiende en la sevillana calle Sierpes del que se habla en la Pícara Justina hay que es un auténtico personaje cervantino pues aparece la primera jornada del dichoso nada menos que en el propio Quijote donde Miguel de Cervantes hace desfilar a este Pierre Pepín o Pierre Pepa junto a legendarios caballeros en el episodio en el que los rebaños se convierte en ejércitos concretamente en el capítulo dieciocho la primera parte Ylenia señor de las barandillas de Utrecht en definitiva es un personaje real del Quijote y el que seguramente Cervantes conoce durante su estancia en Sevilla evocando Nos con esto el mundo de tahúres que aparece de Rincón cortadito la fecha de la Barajas de mil quinientos setenta y cuatro hay que recordar que la verdad has de sin dieciséis son muy escasas Ike el juego de cartas está perseguido directamente pues la justicia lo interesante es que esta baraja apareció en una casa del centro de Toledo súbete la historia