La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote. Emilio Gavira

Voz 4

00:43

esta polémica pues mira esta polémica viene simplemente yo me voy a limitar a contaros un hecho cierto que en el archivo de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan se guarda como oro en paño la partida de bautismo de un hijo de Blas de Cervantes Saavedra de Catalina lo que bautizaron un nueve de noviembre de mil quinientos cuarenta y siete con el nombre de Miguel esto como es lógico nos hace sospechar que este y no el de Alcalá bueno es podrías son una sospecha simple que es el Miguel de Cervantes Saavedra que escribió El Quijote o no a ver es una sospecha no es una sospecha no puede no ser pero habría que ver porque el de Alcalá es el de Alcázar de San Juan no es bueno por si el nombre del padre Blas Cervantes Saavedra no fuera suficiente vamos con otra prueba muy sencilla en el prólogo de las Novelas ejemplares publicada en mil seiscientos trece quedaos con la fecha Cervantes dice que tiene cincuenta y cinco años si hubiera nacido en Alcalá en mil quinientos cuarenta y siete tendría sesenta y seis años cuando publicó este libro no