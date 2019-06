La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote. Campo de Criptana

Voz 3

01:49

Asad te digo la verdad no le apetecía mucho pero más por buena amiga que por dinero o eso dicen acepto mira el rodaje debió de ser para verlo todo un so el presupuesto era más bien tirando a Tritón dicen que los escenarios eran de cartón piedra y algunos vestidos estaban hechos de papel premio de papel lo habitual en los rodajes de la época era que las actrices famosas pusieran la cara y las canciones las doblara pues una cantante famosa pero en el último cuplé no pudo ser dicen que estaba previsto que Lapique doblará Sara Montiel dicen que Orduña se quedó sin dinerito para pagar a la cantante dice también que el API que se negó a cantar si no le daban el parné por adelantado dice el de la que ya quería el delito por si acaso dicen que Orduña le pidió a Saura que por favor por favor por favor canta Un poquito dicen que ella dijo que eran ahí ella además que nunca había cantado fuera de la ducha pero esta vez mira tú le echó morro se claros gaznate y acepto dice que como Sarita no tenía voz como yo ahora mismo tuvieron que ajustar las partituras dice que cada ensayo Sara le pedí al pianista que bajará un poquitito más las notas dicen que el pianista dijo